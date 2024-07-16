Erzurum'daki selin yıkımı görüntülendi!
Erzurum'da etkili olan şiddetli yağış dün sele yol açmıştı. Felakette ise otomobil ve traktörlerin sürüklendiği ve 16 evin kullanılamaz hale geldiği ortaya çıktı
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Erzurum'un Pasinler ilçesinde dün etkili olan sağanak, kırsal Pelitli Mahallesi'nde sele dönüştü. Selde otomobil ve traktörler sürüklendi, 16 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.
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DHA'nın haberine göre Pasinler ilçesinde, dün saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak sonrası sel oluştu. Dereler taşarken, sel Pasinler ilçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Pelitli Mahallesi'ni vurdu.
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Can kaybı ve yaralanma olmayan selde, 2 otomobil, traktör ve biçerdöver akıntıyla sürüklendi. Sel suları, 16 ev ve ahırı kullanılamaz hale getirdi. Köye ait tarım arazileri de sular altında kaldı.
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Evleri zarar gören 15 aileye çadır gönderilirken, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bölge halkına 50 adet gıda paketi gönderdi.
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İkram aracıyla Pelitli Mahallesi'ne giden Türk Kızılay, bölge halkına ve görevlilere sıcak yemek dağıttı.
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Türk Kızılay görevlileri, halka battaniye, yatak ve mutfak seti dağıttı. Bu arada sel felaketinde evleri kullanılamaz hale gelen ailelere çadır gönderildiği bildirildi.
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