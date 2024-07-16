Fenerbahçe'de transfer gelişmesi: Ferdi için Jadon Sancho!
Geçen sezonun üstüne EURO 2024 performansını ekleyen Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin gözdesi haline geldi. İngiliz TeamTalk; ManU'nun, Sancho'yu takasta önerdiğini yazdı.
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Fenerbahçe'de Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gösterdiği performansın üstüne bir de Ay-Yıldızlı formayla EURO 2024'te tüm dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artıyor.
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Avrupa devleri her geçen gün daha ciddi tekliflerle Kanarya'nın kapısını çalıyor...
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İngiliz basınından TeamTalk'un haberine göre Premier Lig devlerinden Manchester United, 24 yaşındaki İngiliz sol kanat Jadon Sancho'yu Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu için takasta önerdi.
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Haberde; "Manchester United'ın Ferdi Kadıoğlu'nu takip etmesi sadece bir transferden fazlasıdır, gelecek stratejisidir" denildi.
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İngilizlerin Ferdi Kadıoğlu'nu derince analiz ettiği haberde Avrupa Şampiyonası'ndaki müthiş performansına da vurgu yapıldı.
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"ManU için asıl sorun F.Bahçe'nin oyuncu değerlendirmesinde yatıyor.
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EURO 2024 öncesi 25 milyon euroya razı olan Türk kulübü, turnuva sonrası artan piyasa değerinin yansıması olarak en az 35 milyon euro bekliyor.
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ManU cephesi ise paradan daha önemli beklentileri olan F.Bahçe için Jadon Sancho başta olmak üzere oyuncularını sunmaya hazırlanıyor" denilen haberde, istatistikler üzerinden Ferdi'nin İngiltere'de de başarılı olabileceği değerlendirmesi yapıldı.