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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de transfer gelişmesi: Ferdi için Jadon Sancho! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de transfer gelişmesi: Ferdi için Jadon Sancho!

        Geçen sezonun üstüne EURO 2024 performansını ekleyen Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin gözdesi haline geldi. İngiliz TeamTalk; ManU'nun, Sancho'yu takasta önerdiğini yazdı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.07.2024 - 10:04 Güncelleme: 16.07.2024 - 10:27
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          Fenerbahçe'de Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gösterdiği performansın üstüne bir de Ay-Yıldızlı formayla EURO 2024'te tüm dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artıyor.

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          Avrupa devleri her geçen gün daha ciddi tekliflerle Kanarya'nın kapısını çalıyor...

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          İngiliz basınından TeamTalk'un haberine göre Premier Lig devlerinden Manchester United, 24 yaşındaki İngiliz sol kanat Jadon Sancho'yu Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu için takasta önerdi.

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          Haberde; "Manchester United'ın Ferdi Kadıoğlu'nu takip etmesi sadece bir transferden fazlasıdır, gelecek stratejisidir" denildi.

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          İngilizlerin Ferdi Kadıoğlu'nu derince analiz ettiği haberde Avrupa Şampiyonası'ndaki müthiş performansına da vurgu yapıldı.

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          "ManU için asıl sorun F.Bahçe'nin oyuncu değerlendirmesinde yatıyor.

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          EURO 2024 öncesi 25 milyon euroya razı olan Türk kulübü, turnuva sonrası artan piyasa değerinin yansıması olarak en az 35 milyon euro bekliyor.

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          ManU cephesi ise paradan daha önemli beklentileri olan F.Bahçe için Jadon Sancho başta olmak üzere oyuncularını sunmaya hazırlanıyor" denilen haberde, istatistikler üzerinden Ferdi'nin İngiltere'de de başarılı olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

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