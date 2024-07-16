İşte saçın sağlıklı olup olmadığını ele veren ipuçları...
Yanlış şampuan kullanımı, hava kirliliği, sağlıksız beslenme, vitaminsizlik ve daha pek çok neden saçların dökülmesine, zayıflayarak kopmasına neden oluyor. Elbette bir uzmana görünmeden saç yapısı hakkında fikir sahibi olabilmek çok zor. Fakat saçın sağlıklı olup olmadığını öğrenmek için pratik yöntemler mevcut. İşte saçın sağlıklı ya da sağlıksız olduğunu ele veren ipuçları!
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SU TESTİ
Bu test saçın ne kadar gözenekli ve sağlıklı olduğunu ölçer. Genetik faktörler, ısı uygulamaları, kimyasal işlemler, sert fırçalama saçın gözenek yapısını etkiler. Test için ilk olarak saçınızın yıkanmış ve temiz olduğundan emin olun. Daha sonra başınızın farklı yerlerinden birkaç tel saç koparın.
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Ardından saç tellerini bir bardak suya bırakın. Tamamen sağlıklı saç telleri düşük gözenekli olduğu için su yüzeyinde kalacaktır. Nispeten sağlıklı olanlar biraz aşağı inecektir. Hasarlı olanlar ise yüksek gözenekli olduğundan tamamen batacaktır.
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SAÇI GÜÇLENDİRMEK İÇİN YAĞLARDAN FAYDALANABİLİRSİNİZ
Çeşitli saç kremleri ve yağlar kuru ve hasar görmüş saçları güçlendirebilir. Öte yandan saçtaki pH dengesini ayarlamak için elma sirkesi ve aloe vera kullanabilirsiniz.
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SAÇ KÖKÜNÜZÜ KONTROL EDİN!
Saçınızın genel olarak sağlıklı olup olmadığını anlamak için saç kökünüzü kontrol etmelisiniz. Peki saç kökü nasıl kontrol edilir?
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Öncelikle birkaç tel saçınızı kökünden koparın. Ya da kökünden dökülmüş saç telinizi inceleyin. Saç telinin kökü normalde ampul şeklinde olmalıdır. Bu nedenle eğer saç kökünüz ampul şeklindeyse endişelenmenize gerek yok! Çünkü sağlıklı saç köklerine sahipsiniz. Ancak kök zayıf görünüyorsa saçınıza bakım yapmanızda fayda olacaktır.
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SAÇ KÖKLERİ NASIL GÜÇLENDİRİLİR?
Bright Side'da yer alan habere göre saçı sıkıca toplamak, saç köklerini güçsüzleştirebilir. Bu nedenle uyurken saçınızı toplamaktan kaçının. Bunun yanı sıra saç dökülmesine vitamin eksikliği de sebep olabilir. Bu nedenle doktorunuza danışıp bir kan testi yaptırmalısınız.
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ELASTİKİYET TESTİ
Bu test saçın elastikiyetini kontrol etmek için yapılır. Temel olarak saç dökülmenizin ne kadar şiddetli olduğunu ölçer. Test için kafanızın belirli bölgelerinden bir tutam saçı dikkatlice çekin. Çektiğiniz saçı bıraktığınızda gerilir geri giderse, sağlıklıdır. Kolayca kırılırsa zayıftır.
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SAÇIN ELASTİKİYETİ NASIL GERİ KAZANILIR?
Fön makineleri ve saç şekillendiricileri, saçın zayıflayarak kopmasına neden olur. Bu nedenle ısıdan kaçınmalısınız. Bunun yanında saçınızın kurumasını, kırılmasını önlemek için jojoba yağı kullanabilirsiniz.
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Jojoba, içerdiği C ve B vitaminleriyle saç tellerini kalınlaştırır. Diğer yandan, doğal bir krem olarak balın gücünden faydalanabilirsiniz. Bal, mat saçlara parlaklık verir. Saçın kırılmasını önler, kaybettiği nemi geri kazanmasına yardımcı olur.
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SAÇLARINIZ PÜRÜZSÜZ MÜ?
Saçınızın pürüzsüz olup olmadığını kolayca öğrenebilirsiniz. Test için bir tutam saçı işaret parmağınız ile orta parmaklarınız arasına sıkıştırın. Saçı parmaklarınızın arasından yukarı, köke doğru kaydırmaya çalışın. Saçlarınız rahat bir şekilde kayıyorsa sağlıklıdır. Fakat pürüzler varsa saçlarınıza bakım yapmalısınız.
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SAÇIN PÜRÜZSÜZ OLMASI İÇİN NE YAPMALI?
Yumuşak ve pürüzsüz saçlar için keratinden faydalanabilirsiniz. Keratin, saçı pürüzsüzleştirir, kabarmayı giderir ve saçın parlamasını sağlar.
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Elbette boyama, maşa ve fön işlemlerine sınır getirmelisiniz. Ayrıca saçı pirinç suyuyla durulamayı deneyebilirsiniz.
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