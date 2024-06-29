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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da Oğuz Aydın ve Gökdeniz Bayrakdar operasyonu! - Son dakika GS transfer haberi - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da Oğuz Aydın ve Gökdeniz Bayrakdar operasyonu!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrodaki yerli havuzunu yapacağı takviyelerle genişletmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda Oğuz Aydın ve Gökdeniz Bayrakdar'ı transfer etmek için temaslarını sıklaştırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 14:52 Güncelleme: 29.06.2024 - 15:02
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        • 1

          Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, yabancı isimlerin yanı sıra genç ve yerli oyuncuları da kadrosuna katmayı hedefliyor.

        • 2

          Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz gibi benzer transfer hamleleri yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda ilk olarak Alanyaspor'dan Oğuz Aydın transferini bitirmeyi hedefliyor.

        • 3

          TRT Spor'un haberine göre Cimbom, 23 yaşındaki oyuncu için 4-5 milyon euro ödemeyi kabul etmiş durumda...

        • 4

          Ancak Alanyaspor'un 7 milyon euro seviyesinde bir beklentisi olduğu öğrenildi.

        • 5

          Sarı kırmızılıların, bir miktar para ve oyuncu takasıyla Akdeniz ekibini ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

        • 6

          Galatasaray'ın bir diğer alternatifi ise Bodrum Futbol Kulübü'nde forma giyen Gökdeniz Bayrakdar...

        • 7

          22 yaşındaki futbolcunun potansiyeli nedeniyle yönetimin bu konuda istekli olduğu belirtildi.

        • 8

          Barış Alper Yılmaz veya Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılması durumunda genç futbolcuyla resmi görüşmeler başlayacak.

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