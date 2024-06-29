Galatasaray'da Oğuz Aydın ve Gökdeniz Bayrakdar operasyonu!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrodaki yerli havuzunu yapacağı takviyelerle genişletmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda Oğuz Aydın ve Gökdeniz Bayrakdar'ı transfer etmek için temaslarını sıklaştırdı.
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, yabancı isimlerin yanı sıra genç ve yerli oyuncuları da kadrosuna katmayı hedefliyor.
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Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz gibi benzer transfer hamleleri yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda ilk olarak Alanyaspor'dan Oğuz Aydın transferini bitirmeyi hedefliyor.
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TRT Spor'un haberine göre Cimbom, 23 yaşındaki oyuncu için 4-5 milyon euro ödemeyi kabul etmiş durumda...
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Ancak Alanyaspor'un 7 milyon euro seviyesinde bir beklentisi olduğu öğrenildi.
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Sarı kırmızılıların, bir miktar para ve oyuncu takasıyla Akdeniz ekibini ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.
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Galatasaray'ın bir diğer alternatifi ise Bodrum Futbol Kulübü'nde forma giyen Gökdeniz Bayrakdar...
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22 yaşındaki futbolcunun potansiyeli nedeniyle yönetimin bu konuda istekli olduğu belirtildi.
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Barış Alper Yılmaz veya Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılması durumunda genç futbolcuyla resmi görüşmeler başlayacak.