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        Meteoroloji uyardı! Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar sürüyor

        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre orman yangınlarının etkili olduğu İzmir'de kuvvetli rüzgar sürüyor. Rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye kadar çıkabileceği belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 09:39 Güncelleme: 30.06.2024 - 09:45
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        Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar sürüyor!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

        Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Sinop, Kastamonu kıyı kesimleri, Tokat, Sivas'ın doğu çevreleri, Van, Osmaniye, Hatay'ın kuzey ve batısı, Mersin'in iç kesimleri, Adana'nın doğu çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney ve batısının yerel yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde Bayburt, Erzurum ve Kars çevrelerinde de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 31°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Güneşli 38°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 26°

        Bursa

        Güneşli 29°

        Adana

        Kısmen Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 38°

        Gaziantep

        Güneşli 34°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 25°

        KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

        Kuzeydoğu kesimlerde beklenen yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde Bayburt, Erzurum ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        YANGIN BÖLGESİNDE RÜZGAR SÜRÜYOR

        Orman yangınlarının etkili olduğu İzmir'de de kuvvetli rüzgar sürüyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yine yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

        İzmir'de orman yangını
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        Fotoğraf: AA

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