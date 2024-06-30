Meteoroloji uyardı! Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar sürüyor
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre orman yangınlarının etkili olduğu İzmir'de kuvvetli rüzgar sürüyor. Rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye kadar çıkabileceği belirtildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.
Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Sinop, Kastamonu kıyı kesimleri, Tokat, Sivas'ın doğu çevreleri, Van, Osmaniye, Hatay'ın kuzey ve batısı, Mersin'in iç kesimleri, Adana'nın doğu çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney ve batısının yerel yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde Bayburt, Erzurum ve Kars çevrelerinde de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT
Kuzeydoğu kesimlerde beklenen yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde Bayburt, Erzurum ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
YANGIN BÖLGESİNDE RÜZGAR SÜRÜYOR
Orman yangınlarının etkili olduğu İzmir'de de kuvvetli rüzgar sürüyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yine yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Fotoğraf: AA