Hande Yener'den tartışma yaratacak açıklama

Bütün dünyada nüfus artışı azalırken, yetkili kişiler, evlenmeyi ve çocuk yapmayı öğütlerken, hatta birçok ülke bu konuda teşvik programları üretirken Hande Yener'i açıklaması, tartışma yaratacak türden.

Hande Yener, Bodrum'daki bir mekânda sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi.

Hande Yener, şarkılarını seslendirirken, kendisini dinlemeye gelenlere, "Evlenmeyin" çağrısında bulundu. Yener, 'Sen Yoluna Ben Yoluma'yı seslendirdikten sonra; “İnsan evlenmekle o hatayı bir kere yapıyor. Bakın ben, o hatayı bir kere yaptım 30 yıl önce... Evlenmeyin" dedi.

Hande Yener'in bu tavsiyesi, bazı dinleyicilerinin tepkisini çekti.