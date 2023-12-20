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        Haberler Sağlık Tüp bebek tedavisinde yapay zeka projesiyle Harvard'a kabul edildi

        Tüp bebek tedavisinde yapay zeka projesiyle Harvard'a kabul edildi

        Kayseri'de Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, tüp bebek tedavisinde geliştirdiği yapay zeka projesi ile Harvard'a kabul edildi. Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Öner, "2023 yılında tüp bebekte yapay zeka yazılımımız ve yumurta rezerv azlıklarında tedavi yöntemleri ile Harvard Tıp Fakültesi Yüksek Lisans Programı'na kabul edildim. Bizim kendi verilerimizle yüzde 100 yerli ve milli olan yazılımımızla geliştirdiğimiz yapay zeka, sadece en iyi embriyo seçimini yapmıyor, aynı zamanda kişiye özel tedavi ile en doğru spermi de buluyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 09:22 Güncelleme: 20.12.2023 - 09:22
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        Yapay zeka projesiyle Harvard'a kabul edildi
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        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, tüp bebekte kişiye özel tedavi, en doğru sperm ve embriyo konusunda geliştirdiği yapay zeka projesiyle Harvard Tıp Fakültesi Yüksek Lisans Programı'na kabul edildi.

        Prof. Dr. Öner, "Tüp bebek tedavisi sürecinde yumurta ile sperm döllendikten sonra en kaliteli embriyoyu transfer etmek ve gebeliği yakalamak en önemli amaçtır. Ayrıca gebeliğin sağlıklı devam etmesi ve kalp atımının sağlıkla duyulması da çok önemlidir. Gebeliğin sağlıkla devam etmesi ve kalp atımlarının duyulması hem embriyonun genetik yapısı hem de embriyonun kalitesi ile ilişkilidir. Yapay zekâ ile en kaliteli ve genetik yapısı normale en yakın embriyo seçimi yapılarak hem ilk transferde gebelik elde edilir hem de tüp bebekle elde edilen gebeliğin sağlıkla devam edilmesi sağlanır. Tüp bebekte artık amaç kanda gebeliğin pozitif olmasından çok sağlıklı bebeğin kucağa alınması olmuştur. Yapay zeka bu anlamda en sağlıklı embriyoyu seçmekte ve sağlıklı gebelik elde edilmektedir. Ayrıca tüp bebek denemesinde kalan hangi embriyoların dondurulması konusunda da yardımcı olmaktadır" ifadelerini kullandı.

        "GÜVEN ARALIĞI YÜKSEKTİR"

        Prof. Dr. Öner, "Genetik tanılı tüp bebek yapılacak grup olan 38 yaşından ileri kadınlarda, tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında, genetik bozukluk öyküsü olan çiftlerde hangi embriyonun genetik tanıya gönderilmesi gerektiği hakkında da yapay zekalı tüp bebek yöntemi bizlere bilgi vermektedir. Bu şekilde hem genetiği normal embriyoyu seçme konusunda yardımcı olmakta hem de gereksiz girişimleri önlemektedir. Tüp bebekle elde edilen gebeliklerin düşükle sonuçlanması, kalp atımının durması ve fetüste ileri tarihte ayrıntılı ultrasonda görülebilecek anomalilerin artmasını önlemek için çok iyi bir tarama testi olarak kullanılabilir ve güven aralığı yüksektir" diye konuştu.

        "AMACIMIZ HARVARD TARAFINDAN SEÇİLEN İLK 3 PROJE ARASINA GİRMEK"

        Geliştirdiği yapay zeka projesini anlatan Prof. Dr. Öner, şöyle konuştu: “2023 yılında tüp bebekte yapay zeka yazılımımız ve yumurta rezerv azlıklarında tedavi yöntemleri ile Harvard Tıp Fakültesi Yüksek Lisans Programı'na kabul edildim. Ekim ayında Boston da Harvard Tıp Fakültesinde uygunluk, proje sunumu ve istatistik eğitimine katıldık. Daha sonra eğitimler devam etti ve projemiz iyice şekillendi. Bizim kendi verilerimizle yüzde 100 yerli ve milli olan yazılımımızla geliştirdiğimiz yapay zeka, sadece embriyo seçimini yapmıyor, aynı zamanda kişiye özel tedavi ile en doğru sperm, hem de en iyi embriyo seçilimi yapıyor. Bu projemizi 15 Aralık'ta Harvard'da sunumunu gerçekleştirerek ülkemizi temsil ettik. Yurt dışından 43 bilim adamının katıldığı sunumumuz hem orijinal oluşu hem de ilginçliği ile takdir topladı. Sıradaki amacımız 2024 yılında Harvard tarafından seçilen ilk 3 proje arasına girmek."

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