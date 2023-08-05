Tunus Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır, Başkenti, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Tunus Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır, Başkenti, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

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Berberiler ile Arapların karışması sonucu ortaya çıkmış olan Tunus nüfusunun büyük bir çoğunluğu arazi şartları sebebiyle kuzey bölgesinde yaşamaktadır. Peki, Tunus nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Tunus para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

Tunus Nerede?

Tunus hangi kıtada yer almaktadır diye sorulduğunda verilecek cevap Afrika kıtası olacaktır. Kuzey Afrika’da Akdeniz’in güney kıyısında yer alan Tunus; doğuda ve kuzeyde Akdeniz, batıda Cezayir, güneydoğuda ise Libya ile komşudur.

Fenikelilerin bölgeye gelmesiyle bilinen tarihi başladığı düşünülen Tunus, tarih boyunca Kartaca, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi imparatorlukların hakimiyeti altına girmiştir. Son olarak yaklaşık 300 sene boyunca süren Osmanlı egemenliği sonrasında ise Tunus 1883 tarihinde ise Fransa’nın egemenliği altına girmiştir. Bu tarihten itibaren Fransa’dan atanan valiler vasıtasıyla yönetilmeye başlanan Tunus’un bağımsızlığını kazandığı tarih ise 1956’dır. 1940’lardan itibaren bölgede tırmanan bağımsızlık mücadelesinin neticesinde Tunus, 1956 tarihinde Fransa’dan ayrılarak bağımsızlığını sağlamıştır.

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Tunus Başkenti

Kuzey Afrika’da yer alan bir ülke olan Tunus’un başkenti, ülke ile aynı ismi taşıyan Tunus şehridir. Aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olma özelliğine de sahip olan Tunus; ülkenin en önemli kültür ve ticaret merkezi olması ile de öne çıkmaktadır. UNESCO tarafından Dünya Mirasları Listesi’ne alınan ve şehrin tarihi kent merkezi olan Medina’ya da ev sahipliği yapan bu başkent, Akdeniz’e kıyısı olması sebebiyle Avrupa ülkelerine de oldukça yakın bir konumdadır.

Tunus Nüfusu

2023 yılı için yapılan nüfus projeksiyonlarına göre Tunus’un nüfusu 11 milyon 800 bin kişiden meydana gelmektedir. Arazi şartları sebebiyle büyük bir bölümünün kuzeyde yaşadığı Tunus nüfusunun büyük bir çoğunluğu Arap ve Berberilerin karışımından meydana gelmektedir. Sayıları çok az da olsa özellikle Fransız ve İtalyanların da ikame etmekte olduğu Tunus’ta konuşulan resmi dil ise Arapçadır. Dini inanç hususunda ise nüfusun %98’inin Müslüman olduğu Tunus’ta geri kalan %2’lik kesimi ise Hristiyanlık ve Yahudilik inancına mensup olan kişiler oluşturmaktadır.

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Tunus Para Birimi

Tunus’ta kullanılan resmi para biriminin ismi Tunus dinarıdır. 1960 tarihinde Tunus Merkez Bankası tarafından basılarak tedavüle sokulan bu para biriminin uluslararası piyasalardaki kodu ise TND’dir.

Tunus Bayrağının Anlamı

İlk olarak 19. yüzyılda kullanılmaya başlanan, 1959 tarihinde resmen kabul edilen, son olarak da 1999 yılında yapılan değişiklikler ile son halini alan Tunus bayrağı; kırmızı bir zeminin ortasında yer alan beyaz bir daire ve bu dairenin içine konumlandırılmış bir adet hilal ile yıldızdan meydana gelmektedir. Bayrak üzerinde yer alan kırmızı renk Tunus halkının bağımsızlık mücadelesini, beyaz zemin içinde yer alan hilal ile beş köşeli yıldız ise İslamiyet dinini temsil etmektedir.

Tunus Şehirleri

İdari açıdan 23 bölgeye ayrılmış olan Tunus’ta öne çıkan şehirler şu şekildedir:

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Tunus (Başkent)

Kartaca

Douz

Gabes

El Kef

Tunus ile Türkiye Saat Farkı

Tunus ile Türkiye’de kullanılan yerel saatler arasında 2 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati Tunus’tan 2 saat daha ileridedir.

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