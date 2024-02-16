Tunus Büyükelçiliğine atanan Ahmet Misbah Demircan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Aktif siyasi hayata 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinin kurulması ile başladı. 3 Kasım 2002 yılında yapılan genel seçimlerinde İstanbul 2. Bölgeden 16. sıra milletvekili adayı oldu. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerinde AK Parti'den Beyoğlu belediye başkanlığına aday gösterildi ve seçimi kazandı. 2009 ve 2014 yapılan seçimleri de kazanarak 2004 ile 2019 yılları arasında 15 yıl Beyoğlu belediye başkanı olarak görev yaptı. Mayıs 2014'te İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği başkanlığına seçildi. 23 Ekim 2019'de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına atandı.