Tuncer Cücenoğlu'nun Çığ oyunu ile festivaldeler

Dünyada ve Türkiye’de 60’ın üzerinde şehirde sahnelenen ve ‘21. yüzyılın en çok sahnelenmeye aday oyunu olan ‘ÇIĞ’, 14.Eylül tarihinde Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde üst yazılı olarak gösterilecek.



Romanya’nın prestijli Queen Mary Tiyatrosu (Teatrul Regina Maria) yapımı olan oyunun çevirmeni Nermin Hogea Susam, yönetmeni Petru Vutcărău.



Festivalde 18. Temmuz’da yitirdiğimiz uluslararası oyun yazarımız Tuncer Cücenoğlu adına da özel bir ödül verilerek, sanatçının 50. yılı kutlanacak.



11-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek tiyatro festivalinde, 10 ülke ve Türkiye’nin 7 bölgesinden toplam 29 ekip 35 gösterimle sahne alacak.



TUNCER CÜCENOĞLU Kimdir? (d.1944. ö.2019)

Oyun yazarı. Eserleri 34 dile çevrilen, Türkiye’den ve dünyadan toplam 30 ödül alan, Cücenoğlu’nun oyunları, evrensel temaları, sağlam hikayeleri ve karakterleri nedeniyle 40’ın üzerinde ülkede yaygın olarak sahnelenmekte ve repertuvarlara alınmaktadır.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve çeşitli Üniversitelerde ‘Dramatik Oyun Yazarlığı’ dersleri de vermiş olan Cücenoğlu’nun oyun yazarlığında 50. yılı, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek çeşitli etkinlikler ile kutlanacaktır.