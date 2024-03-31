Tunceli Belediye başkan adayları kimlerdir? Tunceli Belediyesi hangi partide? Tunceli Belediye başkanı kimdir?
Tunceli Belediyesi hangi partide? Tunceli Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Tunceli Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Tunceli Belediyesini hangi parti kazandı ve Tunceli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Tunceli yerel seçim sonuçları..
Tunceli BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanlığını 5887 alınan oy ve %32.77 oy oranı ile Türkiye Komünist Partisi adayı Fatih Mehmet Maçoğlu kazanmıştır.
Tunceli Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Cumhuriyet Halk Partisi 5
Adalet ve Kalkınma Partisi 2
Türkiye Komünist Partisi 1
Tunceli BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİÖZCAN SARISALTIK - TKP Tunceli Belediye Başkan Adayı VEYSEL GÜLER - DEVA Tunceli Belediye Başkan Adayı MESUT KAPLAN - HAKPAR Tunceli Belediye Başkan Adayı ALİ MUSTAFA ÇELİK - CHP Tunceli Belediye Başkan Adayı HIDIR AÇIKBAŞ - AP Tunceli Belediye Başkan Adayı NİHAL GÜNDOĞAN - VATAN Tunceli Belediye Başkan Adayı MUHAMMED NEDİM SADAK - SP Tunceli Belediye Başkan Adayı MUHAMMED ATA YÜKSEL - HÜDAPAR Tunceli Belediye Başkan Adayı HAMDİ ÇAKAR - YTP Tunceli Belediye Başkan Adayı MEHMET PINAR - MP Tunceli Belediye Başkan Adayı METİN GEYİK - BTP Tunceli Belediye Başkan Adayı ESER KÖSE - İYİ Parti Tunceli Belediye Başkan Adayı KENAN AHMET TAYŞUN - ZP Tunceli Belediye Başkan Adayı CEVDET KONAK - DEM Parti Tunceli Belediye Başkan Adayı ERKAN EROĞLU - AK Parti Tunceli Belediye Başkan Adayı MEHMET ÖNDER İŞTUTAN - DSP Tunceli Belediye Başkan Adayı ERDAL SAYLAN - YENİDEN REFAH Tunceli Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN AYGÜN - BĞMSZ Tunceli Belediye Başkan Adayı
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