DHA

Kaza, akşam saatlerinde Tunceli-Elazığ Karayolu'nun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Fatih Y.'nin kullandığı 23 FY 002 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle 20 metre sürüklenen motosikletteki sürücüsü Fatih Y. yaralanırken, arkadaşı Müge S.'nin ise kolu koptu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Fatih Y. ile Müge S.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

SÜRÜCÜ ASKERİ HELİKOPTERLE ELAZIĞ'A SEVK EDİLDİ

Tunceli'de, virajlı yolda bariyerlere çarptıkkan sonra metrelerce sürüklenen motosiklette yaralanan sürücü Fatih Y., askeri helikopterle, kazada kolu kopan arkadaşı Müge S. ise ambulansla Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.