İki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi mevkinde Orman İşletme Kavşağı´nda meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Elazığ-Tunceli istikametindeki kavşağa girdiği sırada, akaryakıt istasyonundan çıkarak kavşağa yönelen otomobille çarpıştı.
Kazada 5 kişi yaralanırken, otomobiller kullanılamaz hale geldi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, çevredekilerin de yardımıyla otomobilden çıkarılarak, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.
Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve vücutlarının bazı bölümlerinde kırıkların olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.