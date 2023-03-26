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Tunceli'de iki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

Tunceli'de iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Giriş: 26.03.2023 - 20:42 | Güncelleme: ABONE OL
Tunceli'de iki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı
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DHA

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi mevkinde Orman İşletme Kavşağı´nda meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Elazığ-Tunceli istikametindeki kavşağa girdiği sırada, akaryakıt istasyonundan çıkarak kavşağa yönelen otomobille çarpıştı.

Kazada 5 kişi yaralanırken, otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, çevredekilerin de yardımıyla otomobilden çıkarılarak, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve vücutlarının bazı bölümlerinde kırıkların olduğu öğrenildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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