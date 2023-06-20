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Tunceli'de ateşli piknik ve kamp yapmak yasaklandı

Tunceli Valiliği'nce, 31 Ekim'e kadar kent sınırları içerisindeki ormanlarda ateşli piknik, kamp ve çadır kurmanın yasaklandığı duyuruldu

Giriş: 20.06.2023 - 19:10 | Güncelleme: ABONE OL
Tunceli'de ateşli piknik ve kamp yapmak yasaklandı
DHA

Tunceli'de bulunan ve Türkiye´de alan bakımından en büyük ikinci milli parkı olan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda geçen yıllarda birçok noktada orman yangını çıktı. Bu yıl, olası yangınlarla mücadele kapsamında, orman yangınlarının önüne geçilmesi ve önlenmesi amacıyla Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında `Orman Yangını Hazırlıkları Değerlendirme Toplantısı´ gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda alınan kararla, 31 Ekim tarihine kadar ateşli piknik, kamp ve çadır kurmak yasaklandı.

Valilik açıklamasında, "Tunceli İli hudutları genelinde 6831 sayılı Orman Kanununun 31 ve 32 maddeleri kapsamına giren köylerin hudutları içinde anız ve benzeri bitki örtüsü yakılması yasaktır. İlimiz ormanlarının tamamında ateş yakmak yasaktır. Yangın istihbaratı konusunda orman görevlileri yanında, güvenlik birimleri de görevlerini ifa ederken bu görevleri de hassasiyetle takip edecektir. 31 Ekim 2023 tarihine kadar Pülümür ve Munzur vadilerinde ateşli, ateşsiz piknik yapmak, kamp yapmak, çadır kurmak yasaktır. Mahalli köylülerin işi gereği ormana giriş ve çıkışları dışında izinsiz olarak ormanlara giriş ve çıkış yasaklanmıştır. Köy muhtarları, köy bekçileri vasıtasıyla gerekli gözetmeler yaptırılarak şüpheli şahısların tespiti halinde derhal güvenlik güçlerine ve orman teşkilatına haber vereceklerdir" denildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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