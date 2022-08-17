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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, twitter hesabından sağlanan vergi kolaylıklarını paylaştı. Nebati mesajında ''Esnafımızdan işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz. Kimi zaman geniş kitleleri, kimi zaman henüz hayata geçirilmemiş işletmeleri destekliyoruz. Gece gündüz demeden gencinden yaşlısına kadar her vatandaşımıza, temel gıdadan asgari ücrete varıncaya dek, vergi boyutu ile nasıl destek olabileceğimizi hesaplıyor ve gecikmeden bu adımları atıyoruz.'' yazdı. Esnaf ve işverene sağlanan vergi kolaylıklarını 9 maddede, tüketiciye sağlanan vergi kolaylıklarını 4 maddede, yatırımcıya sağlanan KDV kolaylıklarını 6 maddede özetledi.