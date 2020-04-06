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Koronavirüs salgınına karşı hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin ayrıntıları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı bir rapor ile detaylı olarak açıklandı.

Bakanlığın pakete ilişkin açıkladığı bilgilere göre, 2 milyondan fazla mükellefin muhtasar, KDV ve prim ödemeleri 6 ay kadar ertelendi.

Açıklamada, yaklaşık 53.6 milyar TL’lik muhtasar, KDV ve sosyal güvenlik primi tahsilatının ertelendiği belirtilirken, ertelemenin perakende ticaret ve AVM’ler, demir-çelik ve metal sanayi otomotiv, sinema ve tiyatro faaliyetleri, lojistik ve ulaşım, konaklama, yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon faaliyetleri, etkinlik ve organizasyon sağlık hizmetleri, mobilya imalat, madencilik ve taş ocakçılığı, inşaat, endüstriyel mutfak ekipmanları, araç kiralama, basılı yayın ve matbaacılık, halkla ilişkiler, çiftçi, terzi, manav, avukat, mali müşavir, mimar, mühendis, eczacı, doktor, mimar, dişçi gibi mükelleflerin yer aldığı ticari, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek erbabını kapsadığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, mücbir sebep halinden yararlanacağı duyurulan sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflere ek olarak tüm gelir vergisi mükellefi 1.9 milyon vatandaşın da mücbir sebep hali kapsamına alındığı bildirildi.

KONAKLAMA VERGİSİNE ERTELEME

Öte yandan, paketin turizm sektörünü ilgilendiren kısımlarında ise, otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenmesi yer alıyor.

Turizm ile ilgili olarak, konaklama vergisi uygulamasının 2021 Ocak ayına ertelendiğinin vurgulandığı bakanlık açıklamasında, 1 Nisan-31 Aralık 2020 tarihleri arasında konaklama vergisi uygulanmayarak turizm sektörünün olumlu olarak etkilenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklanan paket ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, COVID-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacağı da belirtildi.

Ayrıca, yurt içi havayolu taşımacılığında 3 ay süre ile KDV oranının yüzde 18'den yüzde 1'e indirilmesi de pakette yer alan bir başka düzenleme olarak dikkat çekiyor.

KAMU BANKALARINDAN DESTEK

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ndeki en detaylı bölümlerden birini de kamu bankaları ile ilgili olan kısım oluşturuyor.

Buna göre, kamu bankaları ile birlikte aylık 5 bin TL'nin altında olan tüm vatandaşlar için temel ihtiyaç desteği paketinin devreye alındığı vurgulanırken, salgından etkilenen tüm firmalara 'İş'e Devam Kredi Desteği' verileceği bildirildi. Bu destekten yararlanmak için ise, çalışan sayılarında azaltma yapılmaması ön koşul olarak belirlenmiş durumda.

Halkbank tarafından sağlanan desteklere de bakanlık açıklamasında detaylı olarak yer verildi. Halkbank tarafından tüm esnaflar için 'İşletme ve Finans Desteği' ile 'Paraf Esnaf Kart Desteği' paketlerinin hayata geçirildiği duyurulurken, 'İşletme ve Finans Desteği'nde 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, 25 bin TL limitli, hazine desteği yıllık yüzde 4.5 maliyetli destek sağlanacağı kaydedildi.

'Paraf Esnaf Kart Desteği' tarafında ise, esnaf ve sanatkarların mal ve hizmet alımında taksitli ve vadeli işlem yapabilecekleri, nakit akışlarını düzenleyebilecekleri kart imkanı, 3 ay ödemesiz, 12 ay vadeli ve 25 bin TL’ye kadar limitli destek yer alıyor.

Halkbank'ın ayrıca, kredi faizlerini erteleyerek esnaf ve sanatkarların yaklaşık 90 milyon TL tutarında faiz yükünü hafiflettiği bilgisi de paylaşıldı. Bu kapsamda, işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkarların Halkbank’a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleneceği kaydedildi.

Paketin kamu bankaları ile ilgili olarak getirdiği düzenlemede Vakıfbank'ın sağlayacağı destekler ise şu şekilde:

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde Ziraat Bankası'nın sağlayacağı desteklere ilişkin de düzenlemeler yer alıyor.

Buna göre, paketin kamu bankaları ile ilgili olarak getirdiği düzenlemede Ziraat Bankası'nın da sağlayacağı destekler şu şekilde:

KGF LİMİTİ 2 KATINA ÇIKIYOR

Kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınan pakette, BDDK’nın almış olduğu karara göre kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren kredilerin takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün olan bekleme süresi 180 güne çıkarılarak takip aktarım süresinin uzatılması da yer alıyor.

İstikrar paketinde ihracatçıları ilgilendiren bölümler de yer alıyor. Buna göre, ihracatçılara stoklarını eritmeleri için 1 yıldan fazla süre tanınıyor. Bu kapsamda, ihracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği veriliyor.

Kredi Garanti Fonu (KGF) limitinin de 2 katına çıkarılmasının öngörüldüğü paket ile ilgili olarak, Hazine Destekli Kredi Garanti Sistemi kapsamında yasal kaynak miktarı 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılarak, finansmana erişimde teminat sıkıntısı yaşayan küçük büyük tüm işletmelerin açılacak paketler dahilinde toplamda 450 milyar TL’den fazla kredi imkanından yararlanmasının sağlandığı da bakanlık tarafından açıklandı.

7.8 MİLYON KİŞİ ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANACAK

'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde konut alımlarına yönelik de düzenlemeler yer alıyor.

Buna göre, 500 bin Türk lirasının altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarının yüzde 80’den yüzde 90’a çıkararak, asgari peşinatın yüzde 10’a düşürüldüğü bildirildi.

Korona virüs etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesinin sağlanacağı pakette, asgari ücret desteğinin de işletme büyüklüğüne bakılmaksızın sürdürülmesi yer alıyor. 7.8 milyon kişinin faydalanacağı desteğin, işletme büyüklüğüne bakılmaksızın 75 TL olarak 12 ay süresince uygulanacağı belirtiliyor.

3 AY SÜRE İLE MAAŞ DESTEĞİ

Paketin önemi yüksek içeriklerinden birini de Kısa Çalışma Ödeneği oluşturuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında, işten çıkarmaları önlemek için koronavirüsten etkilenen iş yerlerinde çalışanlara yönelik söz konusu ödeneğin devreye alındığı bildirildi.

Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlara, 3 ay süre ile maaş desteği verileceği açıklandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI BİN 500 TL OLDU

Ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti ödemelerinin bu süreç boyunca ödenmeye devam edeceğinin altının çizildiği bakanlık açıklamasında, en düşük emekli maaşının bin TL'den bin 500 TL'ye çıkarıldığı ve böylece 650 bin emeklinin emekli aylığının yükseltildiği vurgulandı. Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin de Nisan ayı başında ödeneceği açıklamada yer aldı.

Emekliler ile ilgili olarak, eğer istenirse kamu bankalarının emekli maaş ödemelerini evlerinde yapabileceği de yine bakanlık açıklamasında yer aldı.

Açıklanan pakette dikkat çeken noktalardan biri de, nakdi yardımlar ile ilgili. Buna göre, ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye bin TL nakdi yardım yapılarak 2 milyar TL'lik paket devreye alındı. Paket kapsamındaki kriterlerin ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlendiği belirtildi.

Paketin istihdam tarafı ile ilgili olarak, istihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresinin 4 aya çıkarıldığı da kaydedildi.

REESKONT KREDİSİ İÇİN 60 MİLYAR TL LİMİT

'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde, Merkez Bankası ile ilgili düzenlemeler de bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Merkez Bankası ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetleri desteklemek amacıyla tedbirlerin alındığı vurgulanırken, bu kapsamda reeskont kredisi için toplam 60 milyar Türk lirası limit belirlendiği, 18 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar vadesi gelecek reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatım imkanı tanındığı ve böylece toplam 7.6 milyar dolar karşılığı kadar reeskont kredisi geri ödemesinin ertelenebileceği, kredi taahhüdü açık olan reeskont kredileri ile 18 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar kullanılacak reeskont kredilerine 12 ay ek taahhüt kapama süresi verildiği ve bu kredilerin taahhüt kapatma süresinin 24 aydan 36 aya çıkarıldığı kaydedildi.

Paket kapsamında, bankalar tarafından verilen destek taahhütlerine aykırı durum tespitine yönelik BDDK iletişim kanallarının devreye girdiği ve haksız fiyat artışı ve stokçuluk şikayetlerinin MASAK ve VDK ekiplerince incelendiği belirtildi.

Bu kapsamda, 2 bin 547 firma ve ticaret yapan şahsın hesaplarının incelendiği, 204 milyon TL yurt içi bankacılık işleminin, 370 milyon TL yurt dışı bankacılık satış işleminin tespit edildiği bildirildi.

MUHTASAR VE KDV BEYANNAMELERİNDE ERTELEME

Paket kapsamında, vergi beyanname verme ve tahakkuk ede vergi ödeme süreleri de ertelendi. Bakanlığın bu yönde yaptığı açıklamada, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında verilmesi gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresinin 27 Temmuz 2020 sonuna kadar uzatıldığı, beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin altışar ay uzatıldığı ve ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesinin sağlandığı ifadeleri yer aldı.

Vergiler ile ilgili olarak, 65 yaşın üzerinde ve kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşların, beyanname ve ödemelerinin yasağın sonuna kadar ertelendiği de belirtildi.

'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde belediyelere de 3 milyar TL'lik ek kaynak sağlanması öngörülüyor. Buna göre, belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL’lik 3 aylık (Nisan-Mayıs- Haziran) kesinti yapılmayacak.

Devlet destekli alacak sigortası kapsamının genişletilerek KOBİ'lerin alacaklarının garanti altına alındığının vurgulandığı açıklamada, bu kapsamda devlet destekli alacak sigortasının 25 milyon TL'den 125 milyon TL'ye çıkarıldığı bildirildi.

TEKNOKENTLERDE 2 AY KİRA ALINMAYACAK

Kira ödemelerine de destek ve esnekliğin getirildiği paket ile, il özel idarelerinin, belediyelerin ve bağlı kuruluşların mülkiyetinde veya tasarrufunda olup kiraya verilen taşınmazlara kira ödemeleri konusunda destek ve esneklik sağlandığı kaydedildi.

Teknokent firmalarına yönelik de desteklerin yer aldığı pakette, bu bölgelerde yer alan firmalardan 2 ay boyunca kira alınmayacağı bildirildi.

Bakanlığın bu yönde yaptığı açıklamada, Ar-Ge ve tasarım firmalarının 2 aylık kira ödemelerinin ertelenmesi hususunda talimat gönderildiği ve bu önlemlerden 5 bin 682 firmanın, bu firmalarda çalışan 58 bin 241 personelin faydalanacağı belirtildi.

TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PERFORMANS ÖDEMESİ TAVANDAN YAPILACAK

Paketin önemli noktalarından birini de virüs ile mücadeler canla başla çalışan sağlık çalışanları ile bölümler oluşturuyor.

Buna göre, sağlık çalışanları için performans ödemelerinin 3 ay boyunca en üst seviye olan tavandan yapılmasının kararlaştırıldığı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında yer aldı.

Bunun için 4.5 milyar TL'lik ek kaynak sağlandığı da açıklandı. Ayrıca, 32 bin sağlık personeli alımının gerçekleştirileceği de kaydedildi.

Öte yandan, üniversite hastanelerinde çalışanların da performans ödemelerinin 3 ay tavandan yapılacağı, bunun için ise 1.2 milyar TL ek destek sağlanacağı bildirildi.

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