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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tüketicilerin korunması kanun teklifinde 5 madde kabul edildi - İş-Yaşam Haberleri

        Tüketicilerin korunması kanun teklifinde 5 madde kabul edildi

        TBMM Genel Kurulunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 5 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 23:05 Güncelleme: 16.10.2024 - 23:05
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        Tüketici kanununda 5 madde kabul edildi
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        TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddelere göre, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki kredi veren ile tüketiciler arasındaki sözleşmelerin şekil şartı, bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve tüketici kimliğinin doğrulanmasını içeren yöntemler yoluyla kurulabilmesine de imkan sağlayarak yeniden düzenleniyor. Buna göre, tüketici kredisi sözleşmesi yazılı veya mesafeli olarak kurulmadıkça geçerli olmayacak.

        KREDİ SÖZLEŞMELERİ

        Tüketici kredisi sözleşmelerinin mesafeli yolla uzaktan iletişim araçlarıyla kurulabilmesine yönelik düzenleme göz önünde bulundurularak, sözleşmeye bağlı diğer işlemlerin de kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla elektronik ortamda uzaktan yapılabilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor. Buna göre, belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin hesap, tüketicinin aksine yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla talebi olmaması halinde kredinin ödenmesi ile kapanacak.

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        Aynı hükümler, konut finansmanı kuruluşu ile tüketiciler arasındaki sözleşmeler için de geçerli olacak.

        Öte yandan, Anayasa Mahkemesinin, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun (TENMAK) kuruluşuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Kurum gelirleri" başlıklı maddesini iptal kararı dikkate alınarak yeniden yapılan düzenlemeleri içeren iki maddesi, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin 2. Yılı'nda yasalaşan Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer aldığı için tekliften çıkarıldı.

        Kanun teklifinin birinci bölümünde yer alan maddelerin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Önder, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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