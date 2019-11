Şahin, yaptığı açıklamada, tüketicilerin mal ve hizmet alırken dikkat etmesi gereken hususların olduğunu söyledi.

Senetle taksitli alışveriş yapan tüketicilerin aynı zamanda sözleşme imzalamak zorunda bırakıldığını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Eğer bize hem sözleşme hem senet imzalatılıyorsa o işletmeden derhal uzaklaşmamız gerekiyor. Sözleşmeye imza attığımız için o zaten bizi bağlar ancak hem senet hem sözleşme alınıyorsa burada kötü niyet aramalıyız çünkü satıcı her ikisini de işleme koyabilir. İşte o zaman tüketici bir borcu iki kez ödemek durumunda kalabilir. Öte yandan satıcı zaten işini düzgün yapıyorsa bir tek sözleşmeye imza attırmakla yetinebilir çünkü zaten sözleşmeyi mahkemeye vererek çok rahatlıkla tahsil edebilir ayrıca bir senet imzalatıyorsa 'burada bir sıkıntı var' demektir."

"TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE GİDEREK İMZALADIĞIMIZ SENEDİ İPTAL ETTİREBİLİRİZ"

Şahin, senetli alışverişlerde satıcının her taksit tutarı için ayrı senet düzenlemesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Senetle taksitli bir alışveriş yapıldığında mutlaka her taksit için ayrı bir senet imzalanmalıdır. Tek senet geçersizdir, bunun için satıcı mutlaka uyarılmalıdır. Zira uyarımızı dikkate almıyorsa tüketici hakem heyetine giderek imzaladığımız senedi iptal ettirebiliriz çünkü Tüketici Kanunu'na göre tüketicinin taksitli alışverişlerinde bir senet imzalaması söz konusu olduğunda bu senetlerin taksit miktarına göre bölünmesi gerekiyor. Mesela 10 bin liralık bir alışveriş yaptık ve bunu 10 taksite böldük. Bununla ilgili tüketiciye 10 bin lira tutarında bir senet düzenlenemez. Düzenlenirse de geçersizdir. Bu senede itiraz edildiğinde hiçbir şekilde işleme konulamaz. Bu yüzden satıcı her taksit için ayrı senet düzenlemek zorundadır. Tüketici her ay bin lira verdiğinde senedini kendisine vermelidir."

Bu tür konularda tüketici hakem heyetlerine çok sayıda şikayetin geldiğini aktaran Şahin, tüketicilerin kötü niyetli satıcılara karşı dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

"TÜKETİCİ AYNI BORCU TEKRAR ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLİR"

Şahin, tüketicinin tek senede imza atmasıyla zor durumda bırakılabileceğini belirterek, "Tüketicinin kötü niyetli satıcılara karşı bu durumu iyi bilmesi gerekiyor. Zira tüketici 5 taksiti ödedi ama satıcının elinde tek parça senet var. O zaman satıcı bunu hiç ödeme yapmamış gibi işleme koyabilir. Yani tüketici taksitli bir alışveriş için tek bir senede imza atarsa ödediği taksit tutarlarını ispatlayamayabilir ya da satıcı kötü niyetliyse bunu işleme koyar ve tüketici yatırdığı taksitleri dahil tüm borcunu tekrar ödemek zorunda kalabilir. Bu yüzden ödeyeceğimiz her taksit için ayrı bir senet imzalamalıyız." diye konuştu.