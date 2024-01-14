Tüketici Hakem Heyeti istatistikleri açıklandı! Tüketici en çok neyi şikayet ediyor?

Ticaret Bakanlığı, Tüketici Hakem Heyetlerine ilişkin 2023 yılı verilerini açıkladı. Toplam 727 bin 630 başvuru yapıldı. 707 bin 814 başvuruda 3.9 milyar liralık uyuşmazlık karara bağlandı.

Vatandaşlar, 2023 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine en çok ayakkabıya yönelik şikayette bulundu. Bunu cep telefonu ve kredi kartı üyelik ücretlerine yönelik şikayetler izledi. Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 12,5’i, 90 bin 918 adet başvuru ayakkabıya ilişkin olarak gerçekleşti.

Ergün Kılıç

Habertürk’e konuşan Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, “104 bin liraya kadar olan tutarlarda ürüne dair şikayetler için Tüketici Hakem Heyetlerine başvurulabiliyor.” dedi. En çok şikayetin ayakkabıya yönelik olmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Kılıç, “Ayakkabılarla yolda yürürken gıcırtı yapması, çabuk filelerinin kopması ya da ayakta koku yaratması gibi değişik nedenlerle uyuşmazlık olabiliyor.” İfadelerini kullandı.

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TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ’NE NASIL BAŞVURULUR?

Kılıç, “Gerçekten ayıp ve üzerinde bir kusur olması gerekiyor. Belgelerin olması gerekiyor. Tüketici Hakem Heyetlerine e-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor. 2023 yılında başvuruların yüzde 66'sı e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi.” diye konuştu.