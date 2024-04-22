Tüketici güveninde yükseliş

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TÜİK, nisan ayı tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks nisanda bir önceki aya göre yüzde 1.4 yükselerek 80.5 seviyesine çıktı. 0-200 aralığında değer alabilen tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Tüketici güven endeksi, Nisan 2024:

Genel endeksi oluşturan alt endekslere bakıldığında nisanda 'mevcut dönemde hanenin maddi durumunda' yüzde 2.3'lük bir gerileme yaşandığı görüldü. Buna karşılık 'gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde' ise yüzde 5'lik bir iyileşme yaşandı.

Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Nisan 2024: Endeks Bir önceki aya göre değişim oranı (%) Mart Nisan Mart Nisan Tüketici güven endeksi 79,4 80,5 0,02 1,4 Mevcut dönemde hanenin maddi durumu 66,6 65,0 -0,7 -2,3 Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 78,9 82,9 0,9 5,0 Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 74,9 78,1 0,4 4,4 Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi 97,0 95,8 -0,5 -1,2