Columbia Üniversitesindeki Filistin yanlısı öğrencilerin protestoları devam ediyor

Kampüs merkezindeki parkı bir süredir işgal eden Filistin destekçisi öğrenciler, gözaltına alınan onlarca arkadaşlarına rağmen, ünlü okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlerle devam eden ilişkilerini protesto etmekte kararlı davranıyorlar.