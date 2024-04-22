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        Haberler Dünya Columbia Üniversitesindeki Filistin yanlısı öğrencilerin protestoları devam ediyor

        Columbia Üniversitesindeki Filistin yanlısı öğrencilerin protestoları devam ediyor

        ABD'nin ve dünyanın en prestijli üniversitelerinden Columbia'nın Manhattan'daki kampüsünde Filistin yanlısı öğrencilerin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 08:46 Güncelleme: 22.04.2024 - 08:46
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        • 1

          Kampüs merkezindeki parkı bir süredir işgal eden Filistin destekçisi öğrenciler, gözaltına alınan onlarca arkadaşlarına rağmen, ünlü okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlerle devam eden ilişkilerini protesto etmekte kararlı davranıyorlar.

        • 2

          DERSLER ÇEVRİM İÇİ YAPILACAK

          Columbia Üniversitesi yönetimi, Gazze protestoları nedeniyle, yarından itibaren derslerin çevrim içi yapılabileceğini duyurdu.

        • 3

          Kampüs merkezindeki parkı bir süredir işgal eden Filistin destekçisi öğrenciler sosyal medyada, üniversite yönetiminin, Gazze'ye destek protestolarından kaynaklı "güvenlik sorunu nedeniyle" okula gelmek istemeyen öğrencilerin derslere çevrim içi katılabileceği yönündeki duyurusunu paylaştı.

        • 4

          Sosyal paylaşım sitesi X'te paylaşılan video kaydında, okul duyurusunu okuyan protesto sözcüsünün kalabalık tarafından alkışlandığı görüldü.

        • 5

          Columbia kampüsünü, onlarca üyesinin gözaltına alınmasına rağmen terk etmeyen Gazze Dayanışma Kampı protestocuları, söz konusu kararı, okul yönetimine karşı alınan "bir diğer zafer" olarak değerlendirdi.

        • 6

          COLUMBIA ÜNİVERSİTESİNDEKİ OLAY

          Columbia Üniversitesinde Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

        • 7

          Rektör Minouche Shafik, eylemin üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuştu.

        • 8

          Kampüse girerek oturma eylemine müdahale eden polis, 108 civarında öğrenciyi gözaltına almıştı. Okul yönetimi de eyleme karışan bazı öğrencileri okuldan uzaklaştırmıştı.

        • 9

          Rektör Shafik'in tutumu, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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