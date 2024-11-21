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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tüketici güveni kasımda geriledi - İş-Yaşam Haberleri

        Tüketici güveni kasımda geriledi

        Ekim ayında 16 ayın en yüksek seviyesine çıkan tüketici güven endeksi kasımda aylık bazda yüzde 1 azalarak 79,8 oldu.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 11:18 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:18
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        Tüketici güveni kasımda geriledi
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ekimde 80,6 ile 16 ayın zirvesindeyken kasımda yüzde 1 azalarak 79,8'e geriledi.

        Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 64,7 iken kasımda yüzde 2,1 artışla 66,1'e çıktı.

        Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ekimde 82,1 iken bu ay yüzde 1,8 azalışla 80,6'ya geriledi.

        Ekimde 75,3 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 2 azalışla bu ay 73,8 oldu.

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