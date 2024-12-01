KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile ekonomistlerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, geçen ay yüzde 1,96 olan Kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu dönemde yüzde 2,01'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 43,11'den yüzde 44,81'e çıktı.

12 ay sonrası için TÜFE artış beklentisi yüzde 27,44'ten yüzde 27,20'ye gerilerken, 24 ay sonrası için beklentiler yüzde 18,08'den yüzde 18,33'e yükseldi.

Anketin öne çıkan verileri şu şekilde:

- Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki ankette yüzde 44,11 iken, bu ankette yüzde 44,81 oldu.

- 12 ay sonrası TÜFE beklentisi önceki ankette yüzde 27,44 seviyesindeyken, bu ankette yüzde 27,20 olarak revize edildi.

- 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise önceki ankette yüzde 18,08 iken, bu ankette yüzde 18,33 seviyesine çıktı.

EKİM AYI ENFLASYON KARARI NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekimde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 62,02, yurt içi üretici fiyatları yüzde 43,93 arttı.