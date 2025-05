TÜİK açıkladı: Kırmızı et üretimi yüzde 11,7 azaldı - Alışveriş Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 2023 yılında 2 milyon 384 bin 47 ton olan kırmızı et üretimi, 2024 yılında yüzde 11,7 azalarak 2 milyon 105 bin 895 ton olarak tahmin edildi. Bu kapsamda bir önceki yıla göre sığır eti üretimi yüzde 11,2 azalarak 1 milyon 483 bin 42 ton, koyun eti üretimi yüzde 10,5 azalarak 509 bin 539 ton, keçi eti üretimi yüzde 22,8 azalarak 99 bin 532 ton, manda eti üretimi ise yüzde 10,4 azalarak 13 bin 781 ton oldu.

Son on yıla ilişkin kırmızı et üretim tahminleri incelendiğinde, toplam kırmızı et üretiminin 2015 yılında 1 milyon 187 bin 18 ton iken 2024 yılında 2 milyon 105 bin 895 ton olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Kırmızı et üretiminin, 2023 yılında yüzde 70,1'ini sığır eti, yüzde 23,9'unu koyun eti, yüzde 5,4'ünü keçi eti ve yüzde 0,6'sını manda eti oluştururken, 2024 yılında yüzde 70,4'ünü sığır eti, yüzde 24,2'sini koyun eti, yüzde 4,7'sini keçi eti ve yüzde 0,7'sini manda eti oluşturmuştur.

Kırmızı et üretim tahmini, Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Araştırmasından elde edilen demografik verilere dayalı olarak belirlenen "Kasaplık Güç Oranı" ile hesaplanan "iç popülasyondan kesilen hayvan sayısı" ile "ithalattan kesilen hayvan sayısı"nın ortalama karkas ağırlıkları ile çarpılması suretiyle elde ediliyor.