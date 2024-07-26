TUGFO'dan AKM'de muhteşem konser

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Sabancı Vakfı tarafından desteklenen ve Şef Cem Mansur’un yönetiminde, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), merakla beklenen İstanbul konserini 24 Temmuz akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirdi.

Orkestranın piyanist Daniel Ciobanu’ya eşlik ettiği müzik dolu gecede; Hector Berlioz, Sergey Rahmaninov, Ege Gür ve Sergey Prokofiev’in eserleri çalındı. Ayrıca genç besteci Ege Gür'ün geçtiğimiz yıl deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin anısına TUGFO için bestelediği "Görünmez Olanın İmgesi" ilk kez müzikseverlerle buluştu.

Avrupa’da TUGFO Rüzgarı Türkiye’de konservatuarlarda okuyan 16-22 yaşları arasındaki sınavla seçilen 80 genç müzisyenden oluşan TUGFO, yurt dışı turnesinde Amsterdam, Venedik, Berlin gibi dünyanın önemli sanat merkezlerinde izleyicileri ile buluşacak. Yurt dışı turnesinin ilk durağı 26 Temmuz’da Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yer alan dünyanın en prestijli konser salonlarından Concertgebouw olacak. 28 Temmuz’da İtalya’daki Salo Festivali’nde sahne alacak olan orkestra, 30 Temmuz’da İtalya’nın Venedik şehrindeki Scuola Grande di San Rocco’da müzikseverlere keyifli bir dinleti sunacak. TUGFO, sezonun son konserini 10 Ağustos’ta Almanya’nın başkenti Berlin’de Konzerthaus konser salonunda verecek.

Sabancı Vakfı’nın 16 yıldır ana destekçisi olduğu Türkiye’nin en dinamik orkestrası Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, genç müzisyenlerin profesyonelleşmeden önce orkestra deneyimi kazanmalarının yanında, yurt içi ve yurt dışı festivallerde konser verme ve orkestralar arası değişim programlarından yararlanma gibi fırsatlar da sunuyor. REKLAM TUGFO Konser Programı 26 Temmuz 2024 Amsterdam, Hollanda / Concertgebouw 28 Temmuz 2024 Brescia, İtalya / Salo Festivali 30 Temmuz 2024 Venedik, İtalya / Scuola Grande di San Rocco 10 Ağustos 2024 Berlin, Almanya / Konzerthaus