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        Haberler Gündem 3. Sayfa İmamı okla vurmuştu! Yeni görüntüsü çıktı! Omzunda yay belinde ok | HABERLER | Son dakika haberleri

        İmamı okla vurmuştu! Yeni görüntüsü çıktı! Omzunda yay belinde ok!

        İstanbul'daki Necattin Camii'nde İmam Dursun Kuru'yu okla vuran saldırgan 38 yaşındaki Muhammet F.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırganın omzunda yay ve belinde asılı oklarla camiye gittiği anlar ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 12:00 Güncelleme: 26.07.2024 - 12:01
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        İmamı okla vurmuştu! Yeni görüntüsü çıktı! Omzunda yay belinde ok!
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        İstanbul'da olay, Bağcılar'da geçtiğimiz günlerde saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi’ne bağlı Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ndeki Necati Camii'nde meydana geldi.

        OKLA İMAMI OMZUNDAN YARALADI

        DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, şüpheli Muhammed Fatih G. (38), Necattin Camii imamı Dursun Kuru (53) ile tartıştıktan sonra evinden aldığı okla Kuru’yu omzundan yaraladı.

        VATANDAŞ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

        Olayın ardından Mehmet Fatih G., çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        Sağlık ekipleri omuzundan yaralanan Kuru'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İmam Dursun Kuru, ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan Mehmet Fatih G. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, imam Kuru ise taburcu edildi.

        YENİ GÖRÜNTÜSÜ KAMERADA

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın omzuna astığı yay ve belindeki oklarla camiye doğru yürüdüğü görülüyor.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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