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        AKOM'dan bugün ve yarın için kritik uyarı! İstanbul'da sağanak!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte dün akşam saatlerinden itibaren başlayan gök gürültülü sağanak geçişlerinin yarın akşama kadar sürmesinin beklendiğini duyurdu. İşte AKOM'dan sıcaklık ve yağış uyarısı...

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 12:35 Güncelleme: 26.07.2024 - 12:36
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        AKOM'dan bugün ve yarın için kritik uyarı! İstanbul'da sağanak!
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        AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, sabah yerel gök gürültülü sağanağın görüldüğü kentte 25 derecelerde seyreden hava sıcaklığının, öğle saatlerinde 29 derece civarına çıkması bekleniyor.

        NEM YÜZDE 65-95 ARASINDA OLACAK

        İstanbul'da sıcaklığın akşam saatlerinde 27, gece ise 25 derece olması bekleniyor. Kentte nem oranının ise yüzde 65-95 arasında olacağı tahmin ediliyor.

        CUMARTESİ İÇİN UYARI GELDİ

        AKOM, yarın ise kent genelinde gök gürültü sağanak yağış beklendiği uyarısında bulundu. İstanbul'da metrekareye 3-10 kilogram yağış beklendiği bildirildi.

        YAĞIŞ DÜN AKŞAM BAŞLAMIŞTI

        Kentte, dün akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak geçişleri başlamış; yarın akşama kadar süreceği, yağışların da yerel kuvvetli olacağı belirtilmişti.

        Pazar günü İstanbul'da, az bulutlu açık bir hava bekleniyor.

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        #istanbul
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