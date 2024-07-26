Hava durumu İstanbul | AKOM'dan bugün ve yarın için kritik uyarı | Son dakika haberleri

Hava durumu İstanbul | AKOM'dan bugün ve yarın için kritik uyarı | Son dakika haberleri

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AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, sabah yerel gök gürültülü sağanağın görüldüğü kentte 25 derecelerde seyreden hava sıcaklığının, öğle saatlerinde 29 derece civarına çıkması bekleniyor.

NEM YÜZDE 65-95 ARASINDA OLACAK

İstanbul'da sıcaklığın akşam saatlerinde 27, gece ise 25 derece olması bekleniyor. Kentte nem oranının ise yüzde 65-95 arasında olacağı tahmin ediliyor.

CUMARTESİ İÇİN UYARI GELDİ

AKOM, yarın ise kent genelinde gök gürültü sağanak yağış beklendiği uyarısında bulundu. İstanbul'da metrekareye 3-10 kilogram yağış beklendiği bildirildi.

YAĞIŞ DÜN AKŞAM BAŞLAMIŞTI

Kentte, dün akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak geçişleri başlamış; yarın akşama kadar süreceği, yağışların da yerel kuvvetli olacağı belirtilmişti.

Pazar günü İstanbul'da, az bulutlu açık bir hava bekleniyor. İstanbul’da Hava pic.twitter.com/sZPZOVrR2v — AKOM (@ibbAkom) July 26, 2024