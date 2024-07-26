Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı

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İstanbul Kadıköy'de 50 yıldır ayakta duran Bizimkiler dizisinin çekildiği Şale Apartmanı'nda son günlerde kentsel dönüşüm anlaşmazlığı yaşanıyor.

Unutulmaz diziye tam 15 yıl boyunca hayat veren Şale Apartmanı 50.yılında. Bulunduğu sokağın da hala en eski binası. Kozyatağı'nda dar bir sokakta olan Şale Apartmanı, diğer binaların çoğu kentsel dönüşüme girse de, ev sahiplerinin anlaşmazlığı yüzünden yıkılıp yeniden yapılamadı.

"GÖNLÜM RAZI OLMUYOR" Dizinin "Koş Sevim koş" sahnelerinin çekildiği dairenin sahibi Nesrin Hanım, o yıllarda 20'li yaşlardaydı. Hala da aynı evde yaşıyor. Dizinin hatırası nedeniyle de gönlü binanın kentsel dönüşüme girmesine bir türlü razı olmuyor. REKLAM

"SAĞLAMLIĞINI ZATEN ANNEMLERDEN BİLİYORUM" "40 yıldır bu binadayız" diyen bina sakini Nesrin Hanım, "Evimizde Cemil'in pencere sahnesi ve 'Tak Kardeşim Sedat'ın' ev içi sahneleri çekiliyordu. Binamızın iki kat anlamı var benim için. Kayaların üzerinde olduğu için binamızın sağlamlığını zaten annemlerden biliyorum. 36 dairenin diyebilirim ki yarısından daha azı istiyor. Ben hiç istemiyorum" dedi.