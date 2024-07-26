Büyükbaş hayvan yüklü TIR bariyerlerde asılı kaldı: 6 hayvan öldü
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde büyükbaş hayvan taşıyan TIR, kaygan yolda kontrolden çıkarak çarptığı bariyerlerde asılı kaldı. Kazada 6 büyükbaş hayvan öldü. Kaza nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
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Anadolu Otoyol'unda kontrolden çıkan büyükbaş hayvan yüklü TIR bariyerlerde asılı kaldı. Dorseden düşen 6 hayvan öldü.
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U.O. yönetimindeki TIR, otoyolun İstanbul istikameti Akyazı kesiminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak refüjde asılı kaldı.
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Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sürücü tedbir amaçlı hastaneye götürülürken, yol kenarına savrulan 26 büyükbaş hayvandan 6'sı telef oldu.
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Ekipler TIR'ı kurtarma çalışması başlatırken, kaza yerine gelen besiciler de etraftaki hayvanları bir noktada topladı.
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Kaza nedeniyle bölgede ulaşımın aksaması sonucu araç kuyruğu oluştu.
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Sakarya Besiciler Odası Başkanı Halit Karaduman, gazetecilere kazanın, hayvanların Diyarbakır'dan İstanbul'a götürülürken meydana geldiğini söyledi.
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İstanbul'daki besicinin kendilerini araması üzerine kaza yerine gittiklerini belirten Karaduman, "TIR'da 26 hayvan vardı, 6'sı telef oldu, 5'i kayıp, onları arıyoruz." dedi.
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