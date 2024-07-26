Beşiktaş'ın Barcelona'dan Lenglet planı!
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını son hızla sürdüren Beşiktaş, Barcelona forması giyen Clement Lenglet için harekete geçti.
Yeni sezon öncesi kadrosuna Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi dünyaca ünlü yıldızları katan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar sol stoper için Barcelona'da forma giyen Clement Lenglet'i gündemine aldı.
Katalan ekibiyle 2 yıl daha kontratı bulunan Lenglet'i kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, yüksek maaş nedeniyle paylaşım formülünü devreye sokmaya çalışıyor.
AS'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Barcelona'da yıllık 6 M€ kazanan Clement Lenglet'yi maaşının yarısını ödemek kaydıyla 1 yıl bedelsiz olarak kiralamak istiyor.
Habere göre daha önce Tottenham ve Aston Villa'ya da oyuncuyu aynı şekilde kiralayan Barça, Beşiktaş'a da yeşil ışık yakabilir.