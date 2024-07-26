Beşiktaş'ın Barcelona'dan Lenglet planı!

Yeni sezon öncesi kadrosuna Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi dünyaca ünlü yıldızları katan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar sol stoper için Barcelona'da forma giyen Clement Lenglet'i gündemine aldı.

Katalan ekibiyle 2 yıl daha kontratı bulunan Lenglet'i kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, yüksek maaş nedeniyle paylaşım formülünü devreye sokmaya çalışıyor.

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AS'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Barcelona'da yıllık 6 M€ kazanan Clement Lenglet'yi maaşının yarısını ödemek kaydıyla 1 yıl bedelsiz olarak kiralamak istiyor.

Habere göre daha önce Tottenham ve Aston Villa'ya da oyuncuyu aynı şekilde kiralayan Barça, Beşiktaş'a da yeşil ışık yakabilir.