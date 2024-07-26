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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın Barcelona'dan Lenglet planı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın Barcelona'dan Lenglet planı!

        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını son hızla sürdüren Beşiktaş, Barcelona forması giyen Clement Lenglet için harekete geçti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.07.2024 - 12:56 Güncelleme: 26.07.2024 - 12:56
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        Beşiktaş'ın Barça planı!
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        Yeni sezon öncesi kadrosuna Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi dünyaca ünlü yıldızları katan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

        Siyah-beyazlılar sol stoper için Barcelona'da forma giyen Clement Lenglet'i gündemine aldı.

        Katalan ekibiyle 2 yıl daha kontratı bulunan Lenglet'i kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, yüksek maaş nedeniyle paylaşım formülünü devreye sokmaya çalışıyor.

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        AS'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Barcelona'da yıllık 6 M€ kazanan Clement Lenglet'yi maaşının yarısını ödemek kaydıyla 1 yıl bedelsiz olarak kiralamak istiyor.

        Habere göre daha önce Tottenham ve Aston Villa'ya da oyuncuyu aynı şekilde kiralayan Barça, Beşiktaş'a da yeşil ışık yakabilir.

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