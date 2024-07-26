Saklı kalmış turistik noktalar: İşte Avrupa'da kalabalıktan uzak gezilebilecek rotalar!
Avrupa, tarih ve kültürle dolu birçok ünlü şehre ev sahipliği yaparken gözlerden uzak kalmış birçok destinasyonu da barındırıyor. Ancak hep en popüler ve dolayısıyla kalabalık olanlar tercih edildiğinden bu rotalar gözden kaçabiliyor. Peki, kalabalıktan uzak noktaları öğrenmek ister misiniz? İşte, saklı kalmış 7 turistik nokta!
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İnsanlar, oldukları ülke dışına çıkarak yurtdışını gezmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi seviyor. Ancak popüler turistik bölgelerdeki kalabalıklar, çoğu zaman tatil keyfini kaçırabiliyor. Bu yüzden, huzur arayan gezginler sessiz ama güzelliğiyle büyüleyen yerleri tercih ediyor. Haberimizde Avrupa'da kalabalıktan uzak olan daha az tercih edilen rotaları derledik. İşte, gidilebilecek yerlere dair detaylar...
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1. TOSCANA
İtalya'nın Volterra kasabasında, kasabanın Rönesans döneminden kalma kalesinin içinde yer alan Fortezza Medicea, ara sıra hapishane mahkumlarını personel olarak kullanan bir restauranttır ve sadece plastik çatal bıçak takımı kullanılır. Burası başlangıçta bir rehabilitasyon planıydı ve restaurant zamanla birçok misafirin yemek ve hizmetten övgüyle söz etmesiyle şaşırtıcı derecede başarılı olduğunu kanıtladı.
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2. ŞEYTAN KÖPRÜSÜ
Almanya'nın Gablenz şehrinde bulunan Rakotzbrücke Şeytan Köprüsü, 19. yüzyılda inşa edildi. Işık, suya doğru çarptığında mükemmel bir daire oluşturuyor. Efsanelere göre, köprüyü bizzat şeytan yaptırır çünkü hiçbir ölümlü bu kadar büyüleyici bir yapıyı inşa edemez. Ayrıca, köprüden geçen ilk kişinin ruhunu alabilmesi şartıyla köprüyü inşa ettiği düşünülüyor.
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3. PENA SARAYI
Portekiz’de bulunan Orta Çağ'dan kalma bu romantik kale, çok renklidir. Almanya Kralı II. Ferdinand bu sarayı Portekiz Kraliçesi II. Maria için yaptırdı. Parlak sarılar, canlı kırmızılar ve mavi rengiyle bu kalenin dış tasarımı dikkat çekiyor. 1854 yılında tamamlanan kale, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde ve Portekiz'in Yedi Harikasından birisidir.
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4. SAN MARINO
San Marino, İtalya sınırları içerisinde yer alan bağımsız bir ülkedir. Titano Dağı'nın zirvesinde yer alan ülke, dünyanın en eski cumhuriyeti sayılıyor. 1600 yılında oluşturulan anayasasının dünyanın en eski anayasası olduğu düşünülüyor.
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5. KJERAGBOLTEN
Norveç’teki Lysefjord'da iki uçurum arasındaki yarıkta bulunan ve hareketsiz bir kayanın adı "Kjeragbolten"dir. Bu kayaya yürüyüş herhangi bir özel ekipman gerektirmese de iyi çizmeler giymenizde ve bol su götürmenizde fayda var. Ayrıca, Amerikalı metal grubu Dream Theatre bile kayanın resmini albüm kapağı olarak kullandı.
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6. CRACO
Orta Çağ'dan kalma hayalet kasaba Craco, İtalya'da bir tepenin üzerinde yer almaktadır. Bu kasaba, sismik açıdan aktif bir bölgede yer alması nedeniyle doğal afetlere karşı oldukça hassastı bu yüzden 1991 yılında toprak kayması Carco'yu tehdit ettiğinde bölge halkı kaçtı ve kasaba o zamandan beri boş kaldı. Günümüzdeki hali, bir sarkıt mağarasını andırıyor.
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7. HADRİAN DUVARI
Hadrian Duvarı sanıldığı gibi İngiltere ile İskoçya arasındaki sınırı çizmiyor. Bu duvar, İskoçya ulusunun varlığından neredeyse 800 yıl önce Britanya'nın, Roma'nın bir eyaleti olduğu dönemde inşa edildi. Bu duvar, UNESCO miras alanıdır ve dünyanın en iyi korunmuş antik sınırlarından birisidir. Bununla birlikte, gerçek İngiltere-İskoçya sınırından uzakta bulunur.
Kaynak: Herald Weekly