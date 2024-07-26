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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezinde Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İmalatla, istihdamla, ticaretle Türkiye ekonomisine katkı veren tüm sanayici ve girişimcilerimizi tebrik ediyorum. Savunma sanayinden otomotive, havacılıktan insansız sistemlere, oldukça geniş bir yelpazede kendi sektörlerinin liderleri olan temsilcilerimize teşekkürlerimizi bizzat ifade ettik.

Yeter ki siz Türkiye’nin üretim kapasitesine güç katın. Bizi sizlerden hiçbir zaman kimse ayıramayacak. Sermaye düşmanlığı, yatırım karşıtlığı yapanlara da asla fırsat vermeyiz. Bugünkü toplantımız, işte bu irademizin yeni bir sembolüdür.

REKLAM Yüksek teknoloji yatırımlarına küresel bir merkez haline gelmemize öncülük edecek programımızı tanıtmaktan gurur duyuyorum. Özellikle dünyamızın içerisinden geçtiği bu dönüşüm sürecinde atılan bu adımlar, Türkiye’nin geleceği açısından büyük öneme sahiptir. 2. Dünya Savaşı'nın galiplerinin, ekonomik, askeri çıkarlarını korumak amacıyla kurulan mevcut sistem artık miadını doldurmaya başlamıştır. Sadece yakın geçmişteki krizler bile sistemin iflas bayrağını çekmeye başladığını göstermek için yeterlidir. İşte herhalde ABD’nin kongresinde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi.

İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır. 40 bine yakın insanları katledenleri, temsilciler meclisi alkışlıyor. Dışarıda da onlara karşı tam aksi bir hareket. 7 Ekim’den bu yana çocukların, kadınların katledilmesi izleniyor. Bunların katili olan Netanyahu ABD’de alkışlanıyor. Hani insan hakları? Bırakın katliamı durdurmayı, elinde 150 bin insanın kanı olan bir kasabı kongresinde ağırlayan ve ayakta alkışlayan akıl ve vicdan tutulması ile karşı karşıyayız. Lafa gelince tüm dünyaya insan hakları dersi verenler çağımızın Hitler'ini kahraman gibi ağırlarken yüzleri kızarmıyor.

Küresel sistemin kökten sarsıldığı bu kaostan kendi göbeğini kendi kesebilen ülkeler başarıyla çıkabilecek. Onun için tam bağımsız Türkiye hedefi ile Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için her alanda yoğun bir çaba içerisindeyiz. Ne etrafımızda yaşanan çatışmalar ne de 6 Şubat depremlerinin 104 milyarı bulan faturası bizi yolumuzdan şaşırtmadı. Şartlar ne olursa olsun hedeflerimizden asla kopmadık, kopmuyoruz. Ülkemizin teknoloji geliştirme kabiliyetinin nişanelerinden olan yerli ve milli elektrikli otomobilimiz Togg yollarda. Yapamazsınız, yapsanız dahi satamazsınız diyenlere rağmen hedefimize ulaştık.

Diğer sektörlere de ilham kaynağı oldu. Ayrıca küresel diğer otomotiv markalarını ve elektrikli araç üreticilerinin yatırımlarını Türkiye’ye kaydırmasını sağladık. BYD ülkemizde üretim tesisi ve Ar-Ge merkezi kuracak Manisa’da. Başka şirketlerle de görüşmelerimiz sürüyor. Uluslararası doğrudan yatırım stratejisini yakında uygulamaya geçiriyoruz. 2024-2028 yıllarını kapsayan stratejimiz ile yüksek teknoloji odaklı yatırımları daha fazla ülkemize çekmek istiyoruz. Toplam yatırım büyüklüğü 1 trilyon 258 milyar TL’ye ulaşan 238 proje için başvuru yapıldı.

Önümüzdeki dönemde 4 yeni model fabrika daha ekleyerek sayıyı 14’e çıkartacağız. Toplam 750 milyon dolarlık finansmanı sanayicilerimize, kobilerimize ve yeşil teknoloji girişimlerine sunduk. Ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek kritik teknolojileri desteklemeye devam ediyoruz. Bu yolda biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Türk ekonomisi çok boyutlu bir dönüşüm sürecinden geçiyor, kabuk değiştiriyor. Ekonomimiz bu sürecin sonunda farklı bir lige yükselecek. Sis bulutu dağıldığında Türkiye yeni dönemin forveti olacak.

Başlıca 4 nitelik arayacağız: Yeni teknolojileri odağa alması Yatırımlar için yeterli ölçek Teknik yeterlilik Teknolojik kazanım Proje bazlı yatırım teşvikleri, cazip finansman imkanları sunacağız. 6 çağrıyı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Otomotiv sektörünün gelişimine liderlik etmemizi sağlayacak elektrikli araç çağrısı.... 1 milyon adet üretime çıkmayı hedefleyen teşvik paketini devreye alıyoruz. Otomotiv sektörümüzün rekabet gücü için batarya çağrımız ile 2030 yılına kadar 80 gigavat saatlik bir üretim inşa ederek megavat saat başına 6 bin dolara kadar hibe desteğini de içeren bir paketi yatırımcıların istifadesine sunuyoruz.

Bir tanesi de çip teknolojileri, yapay zeka başta olmak üzere stratejik önemi giderek artıyor. Bizim de çip tasarlama ve üretme kapasitemizi geliştirmemiz önemli. Endüstriyel boyutta çip üretme kapasitesi hedefiyle 5 milyar dolarlık bir teşvik paketini de devreye alıyoruz. Elektrikli araç üretim kapasitemizi yıllık en az 1 milyon adede çıkarmayı öngören 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz. Yüzde 40'a varan oranda sermaye katkısı ve hibe desteği vermeye hazırız. Güneş hücresi ve paneli, rüzgar türbinleri ve bileşen konusunda iyi bir konumdayız.

Yenilenebilir enerji yatırımları Pazar potansiyelini değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Güneş’te 15 gigavatlık bir tesis kapasitesine yönelik toplam 2,5 milyar dolarlık paket. Rüzgar enerjisinde de yerli bir rüzgar enerjisi markası inşa etmeyi hedefliyoruz. Toplamda 1,7 milyar dolarlık bir kaynak ayırıyoruz. Büyük teknoloji firmalarının Ar-Ge merkezlerini Türkiye’ye taşıyacak bir paketi devreye alıyoruz. Personel giderlerinin yarısını 5 yıl süreyle karşılayacağız. Togg’un uzun vadede başarısı için kritik öneme sahip firma 10 milyar TL’nin üzerinde Ar-Ge yatırımı ile otonom teknolojilerini Türkiye’de geliştirecek.

En az 20 milyar dolarlık özel sektör yatırımını ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Açıkladığımız 6 çağrı öncelikli olarak belirlediğimiz alanlar. Bunlara ilaveten 4 başlıkta daha çağrılarımızı çok kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşacağız. Hit 30 programımızın ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Detaylar birazdan...