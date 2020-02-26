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Sanatçı Tuğçe Kandemir'in sözü ve bestesi kendisine ait olan yeni şarkısı "El-Alem", günümüz aşklarına bir ayna tutarak, içinde yaşadığımız tüketim odaklı toplumda ikili ilişkilerin gerçekliğini sorguluyor.

"El-Alem"in düzenlemesine Özkan Meydan ve Alican Özbuğutu ortak imza atarlarken, şarkının İstanbul’da çekilen video klibini de Celal Canik ve Soner Karakuş yönetti. Klipte bir süredir aldatılan bir kadını canlandıran Tuğçe Kandemir, başarılı oyunculuğuyla da göz doldurdu.

Tuğçe Kandemir'in yeni şarkısı "El-Alem" tüm dijital platformlarda yerini aldı.