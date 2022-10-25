Tuğba Özerk, 'Çalkala'yı yeniden yorumladı. Besteci-müzisyen Aykut Gürel'in sevdiği şarkılardan oluşan tribüte albümün lansman şarkısını seslendiren Tuğba Özerk, yılın proje albümünün açılışını 'Çalkala' ile yaptı.

Düzenlemesini müzisyen Murat Yeter'in yaptığı şarkıyı yeniden yorumlayan Özerk, 'Çalkala'nın klip çekimini de gerçekleştirdi. Klipte Freddie Mercury ile özdeşleşmiş siyah beyaz tulumundan esinlenerek hazırlanan bacak dekolteli bir kostüm giydi.

Fotoğraf: Avalon.