"BU KADAR VİCDANSIZLIK OLUR MU?"

Konuyla alakalı konuşan Tuğba Özay, "Ev sahiplerine isyanım var. Bu kadar vicdansızlık olmaz. Ev sahipleri şu zor dönemde çok vicdansızlık yapıyorlar. 5 bin TL'ye verdiğin yere 15-20 bin TL istiyorsun. Neye göre, kime göre bu fiyatları belirliyorlar. İnsanlar merhametini, vicdanını kaybetmiş. Bu kadar da vicdansızlık olur mu? İnsanlara yazık. Çok üzülüyorum bu duruma..." dedi.