Geçtiğimiz aylarda pilot Berk Fenercioğlu ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan Tuğba Ekinci, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Şarkıcı, ayna karşısında verdiği pozu yayınladı.

Leopar desenli iddialı bikinisiyle objektif karşısına geçen Ekinci, bu fotoğrafı 199 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Tuğba Ekinci'nin, "Daha iyisi gelmez. Limonlarla, portakalları karıştırmayın!" notunu düştüğü gönderi 3 binden fazla beğeni aldı.