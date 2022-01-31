Tuğba'dan Hadise'ye gönderme

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Şarkıcı Tuğba Ekinci, pilot Berk Fenercioğlu ile nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Daha önce sevgilisinin kendisine aldığı tektaş yüzükleri açıklayan Ekinci, "7 taşın önüne tektaş aldı. Bir tane de 5 taş taktı. Annesinde de aynı mücevherler var. Bunlar çok bonkörler." ifadelerini kullanmıştı.

"NİŞANLIM BABASININ PARASIYLA HAVA ATMIYOR!"

Önceki gün sosyal medya hesabından nişanlısının spor yaptığı anları yayınlayan Tuğba Ekinci, gönderisine, "Hadise, kusura bakma, benim nişanlım seninkinden kaslı ve yakışıklı. Babasının parasıyla da hava atmıyor. Borcu da yok. Pilottur kendisi..." notunu düştü.

Şarkıcı, bu paylaşımıyla iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Hadise'ye gönderme yaptı.

NE OLMUŞTU?

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, evlilik kararı almıştı. Hadise, parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını duyurmuştu. Ünlü isim, yayınladığı videoya, "Bizim bölümümüz başlasın!" notunu düşmüştü.

Hadise’ye, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in hediye ettiği 40 bin dolarlık yüzük, ünlü iş adamının alacaklıları tarafından davaya konu olmuştu.

Dinçerler'in alacaklıları, açtıkları davada, "40 bin dolara yüzük alacağına borçlarını ödesin." demişti.