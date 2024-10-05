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        Haberler Bilgi Gündem TÜBİTAK personel alımı 2024: TÜBİTAK 393 kısmi süreli proje personeli detayları, başvuru tarihi, görev yeri

        TÜBİTAK 393 kısmi süreli proje personeli alıyor! Son başvuru günü ne zaman?

        Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 393 kısmi süreli proje personeli alacağını duyurdu. Personeller, Ankara ve Kocaeli'nde yer alan enstitülerde istihdam edilecek. Başvurular 14 Ekim'de bitecek. İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru tarihi, şartları ve tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 14:26 Güncelleme: 05.10.2024 - 14:26
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        • 1

          TÜBİTAK, bünyesinde görev yapmak üzere 393 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alımı yapacağını açıkladı. Farklı enstitülerde görevlendirilecek adaylar 14 Ekim'e kadar 'https://kariyer.tubitak.gov.tr' sitesinden başvurularını tamamlayabilir. İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru tarihi, şartları ve tüm detaylar...

        • 2

          TÜBİTAK KISMİ SÜRELİ 393 PROJE PERSONELİ ALIYOR

          Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 393 personel alacak. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmek üzere, 393 kısmi süreli proje personeli istihdam edilecek.

          Söz konusu personel, Ankara ve Kocaeli'nde TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY), TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) ve TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünde (TÜSSİDE) görevlendirilecek.

        • 3

          TÜBİTAK KISMİ SÜRELİ 393 PROJE PERSONELİ BAŞVUR TARİHLERİ

          Başvurular 23 Eylül'de başladı ve 14 Ekim'de bitecek.

        • 4

          TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

          Başvurular ve diğer detaylar ve süreçler, Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nde (kariyer.tubitak.gov.tr) yayımlandı.

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