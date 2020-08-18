Büyüküstün, iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, "Delirdiniz herhalde! Nereye saldıracağınızı şaşırdınız! Bu kadar kolay mı insanlarla oynamak! Biraz göz atın vicdanınıza, hala içinde bir şeyler kaldı mı diye! Çünkü vicdanın varsa insansındır..." dedi.