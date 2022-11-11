Figürünü ziyaret etti

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Tuba Büyüküstün 'ün balmumu figürü Türkiye ve dünyadan önemli isimlerin sergilendiği Madame Tussauds İstanbul’da yer alacak.

Ünlü oyuncu, Londra’da yapımı devam eden figürünü yerinde görmek için önceki gün İngiltere’ye gitti.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan 40 yaşındaki oyuncu, figürünün yapım aşamasında da her detayla yakından ilgilendi.