Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Tuba Büyüküstün: Annelik bir yol arkadaşlığı

Maya ve Toprak adında ikiz kızları olan Tuba Büyüküstün, anneliğe yol arkadaşlığı olarak baktığını ifade etti. Ünlü oyuncu, "İçinden çıkamadığım durumlarda hep bunu hatırlatıyorum kendime. Yapabileceğim en iyi şey, onların ihtiyaç duyduğu noktada dayanacakları bir omuz olmak ve ihtiyaç duydukları ölçüde yanlarında olmak..." dedi

04.03.2022 - 08:48 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Oyuncu Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, 6 yıllık evliliklerini 2017'de sonlandırmıştı. Saylak ile birlikteliğinden 10 yaşında Maya ve Toprak adında ikizleri bulunan Büyüküstün, samimi açıklamalarda bulundu.

  • "HEP BERABER BU HAYATTA DEĞİŞİYORUZ"

    Instyle Dergisi’nin mart sayısına röportaj veren ünlü oyuncu, hem yeni projelerini hem de anneliğini anlattı. Kızlarıyla alakalı konuşan Tuba Büyüküstün, "Onlar büyürken sizde neler değiştirdiler?" sorusuna yanıt verdi.

    Büyüküstün, "Tam olarak neleri değiştirdiler bilemiyorum ama sürekli değişiyoruz, dönüşüyoruz hep beraber, bu hayatın içinde…" ifadelerini kullandı.

  • "ANNELİK BİR YOL ARKADAŞLIĞI"

    Anneliğe, yol arkadaşlığı olarak baktığını da dile getiren ünlü oyuncu, "İçinden çıkamadığım durumlarda hep bunu hatırlatıyorum kendime. Yapabileceğim en iyi şey, onların ihtiyaç duyduğu noktada dayanacakları bir omuz olmak ve ihtiyaç duydukları ölçüde yanlarında olmak." şeklinde konuştu.

  • KIZLARINI PAYLAŞTI

    Ayrıca sosyal medya hesabından zaman zaman çocuklarını yayınlayan Büyüküstün'den yeni bir paylaşım gelmişti. İkiz kızlarıyla birlikte objektif karşısında poz veren 39 yaşındaki oyuncunun gönderisi, takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi görmüştü. Tuba Büyüküstün'ün kızlarının bir hayli büyümüş olduğu dikkatlerden kaçmamıştı.

  • İKİNCİ KEZ EVLENDİ

    Öte yandan Onur Saylak, 2020'de menajer Gözde Yılmaz ile nikah masasına oturmuştu. Çift, oğulları Deniz Ali'yi de aynı yıl aralık ayında kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.