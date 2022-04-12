Büyüküstün, önceki gün Instagram hesabından günlüğünden parçalar paylaştı. 27 Ocak 2019 tarihli sayfada şu sözler yer alıyordu:

Sevgilim, nasıl özlemişim oranda, buranda olmayı... Avare dolanmayı böyle. Her sokağında sağa, sola bakınarak hiçbir şey yapmak zorunda olmadan... Kokunun burnuma dolmasını nasıl özlemişim sevgilim. Seninle vakit geçirmeyi, dikkatimizi dağıtacak hiçbir şey olmadan etrafımızda... Sokaklarında dolaşırken çıkartıyorum üzerimdekileri bir bir... Üşümekten kormadan... Aslında ne çok korkarım üşümekten bilirsin. Üst üste giyinirim kışın, kat kat… Ama bugün hafif yağmurlu soğuğunda, sokaklarında adım attıkça tek tek terk ediyorum katlarımı.

Tuba Büyüküstün, 27 Ocak 2019 tarihinde Umut Evirgen ile beraberdi. Ünlü oyuncunun ayrılığın ardından bu paylaşımı yapması "Eski aşka gönderme!" olarak yorumlandı.