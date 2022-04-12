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Tuba Büyüküstün'den kafaları karıştıran paylaşım! Umut Evirgen...

Tuba Büyüküstün'den kafaları karıştıran paylaşım!

Tuba Büyüküstün, önceki gün günlüğünden kesitler paylaştı. Büyüküstün'ün 27 Ocak 2019 tarihinde, "Sevgilim, nasıl özlemişim oranda, buranda olmayı... Kokunun burnuma dolmasını nasıl özlemişim." ifadelerinin yazılı olduğu sayfayı yayınlaması kafaları karıştırdı. Ünlü oyuncu, o tarihte işletmeci Umut Evirgen ile birliktelik yaşıyordu...

12.04.2022 - 14:49 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Oyuncu Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, 6 yıllık evliliklerini 2017'de sonlandırmıştı. Saylak ile birlikteliğinden 10 yaşında Maya ve Toprak adında ikizleri bulunan Büyüküstün, ardından Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

    Evirgen'le 3 yıllık ilişkisini de 2020 yılında bitiren ünlü oyuncu, uzun süredir kimseyle görüntülenmiyordu. 39 yaşındaki Tuba Büyüküstün'den kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.

  • Büyüküstün, önceki gün Instagram hesabından günlüğünden parçalar paylaştı. 27 Ocak 2019 tarihli sayfada şu sözler yer alıyordu:

    Sevgilim, nasıl özlemişim oranda, buranda olmayı... Avare dolanmayı böyle. Her sokağında sağa, sola bakınarak hiçbir şey yapmak zorunda olmadan... Kokunun burnuma dolmasını nasıl özlemişim sevgilim. Seninle vakit geçirmeyi, dikkatimizi dağıtacak hiçbir şey olmadan etrafımızda... Sokaklarında dolaşırken çıkartıyorum üzerimdekileri bir bir... Üşümekten kormadan... Aslında ne çok korkarım üşümekten bilirsin. Üst üste giyinirim kışın, kat kat… Ama bugün hafif yağmurlu soğuğunda, sokaklarında adım attıkça tek tek terk ediyorum katlarımı.

    Tuba Büyüküstün, 27 Ocak 2019 tarihinde Umut Evirgen ile beraberdi. Ünlü oyuncunun ayrılığın ardından bu paylaşımı yapması "Eski aşka gönderme!" olarak yorumlandı.

  • Ünlü işletmeci, şimdilerde oyuncu Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşıyor.

  • 6 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

    Tuba Büyüküstün ve kendisi gibi oyuncu olan Onur Saylak, 6 yıllık evliliklerini 2017 yılında sonlandırma kararı almıştı. Maya ve Toprak adında ikiz kızları olan çift, tek celsede boşanmıştı.

  • SON AŞKI 3 YIL SÜRDÜ

    Tuba Büyüküstün de ayrılık sonrası işletmeci Umut Evirgen aşk yaşamıştı. Yaklaşık 3 yıl birlikte olan ikili, 2020'nin mayıs ayında ilişkilerini noktalamıştı.

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