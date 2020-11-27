38 yaşındaki Tuba Büyüküstün, yayınladığı gönderide şunları söyledi:

Biliyorum; bana aşkı yakıştırıyorsunuz. Adına, 'İlişki' diyorsunuz. Benim adıma mutlu oluyor ya da beni yeriyorsunuz... Ama ben, bu aralar kendimle bir ilişki yaşıyorum. Kendimle bitmeyen bir randevudayım. Kendi gözlerimin içine bakıyorum. Kendi ellerimi tutuyorum. Önce kendi ruhuma dokunmalı, aşkın kendisi olmalıyım.