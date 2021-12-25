TŞOF'tan fiyatlarda güncelleme talebi

AA

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, döviz kurundaki düşüşün akaryakıt, lastik, zincir, motor yağı gibi ürün ve hizmet fiyatlarına yansımasını beklediklerini bildirdi.

Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıt gibi temel giderlerde artışlar yaşandığını aktardı.

Şoför esnafının, Kovid-19 salgının başından itibaren zor günler geçirdiğine dikkati çeken Apaydın, "Taşımalı eğitim sözleşmeleri her yıl haziran ayında yapılıyor, akaryakıt fiyatları o günden bu güne yüzde 60 arttı" ifadesini kullandı.

Apaydın, kış lastiği fiyatları, bu lastiğin değişim ücretleri, zincir, motor yağı, araç bakım onarım ücretleri gibi hizmet ve ürünlerinin fiyatında yükseldiğini belirterek, "Döviz kurunda devam eden düşüşün akaryakıt, lastik, zincir, motor yağı gibi ürün ve hizmet fiyatlarına yansımasını bekliyoruz. Ulaşımın bel kemiği şoför esnafımıza ticari akaryakıt verilmeli. Köprü ve otoyol geçişleri ücretlerinde kolaylık sağlanmalı" değerlendirmesinde bulundu.