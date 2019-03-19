Türkiye hükümeti tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun ( ÖSO) en önde gelen gruplarından biri olan Kuzey Şahinleri Tugayı, yaklaşmakta olan Münbiç ve Fırat'ın doğusuna yapılacak harekât hazırlıklarının bir parçası olarak Azez’de aldıkları askeri eğitimlerini tamamladı.

MAKİNELİ TÜFEK VE TANKSAVAR EĞİTİMİ

İHA'da yer alan habere göre yaklaşık 150 askerin aldığı eğitimin amacı; hedefleri ve el bombalarını doğru belirleyebilmek, taktik, silah, makineli tüfek ve tanksavar füzelerinin kullanımını öğrenmekti.

AKAR, HAZIRLIĞI İFADE ETMİŞTİ

Öte yandan Kuzey Şahinleri Tugayı'nın eğitimi, ÖSO askerlerinin Münbiç cephesi ve Fırat'ın doğusuna varışıyla aynı zamana denk geldiği öğrenildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iki hafta önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Nehri'nin doğusunda ve Manbaj bölgesinde bir askeri operasyon hazırlığı yaptığını ifade etmişti.

"TÜRK BİRLİKLERİ BEKLEMEDE"

Akar bir Türk askeri bölgesini ziyaret ettikten sonra, "Türk birlikleri beklemede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın harekâta başlama emrini bekliyor" açıklamasında bulunmuştu.

TÜRKİYE İLE ABD ANLAŞMIŞTI

Türkiye ve ABD, Münbiç’te PKK teröristlerinin bölgeden çıkarılması ve bölgenin güvence altına alınmasını sağlayacak yol haritası konusunda anlaşmaya varmıştı.