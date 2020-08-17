Reuters

ABD Başkanı Donald Trump Cumartesi günü TikTok'tan sonra aralarında teknoloji devi Alibaba'nın da olduğu diğer şirketlere yasak getirilebileceğini söyledi.

Alibaba gibi Çin menşeili diğer şirketlere de yasak getirilip getirilmeyeceğinin sorulması üzerine Trump "Diğer şeyleri de inceliyoruz, evet" dedi.

Trump TikTok'un sahibi ByteDance ve mesajlaşma uygulaması WeChat'in sahibi Tencent'in ABD'de işlem yapmasını yasaklamıştı.