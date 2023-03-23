Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Trump tutuklanacağını söyledi, 1,5 milyon dolar topladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 18 Mart'ta 'gözaltına alınacağını' öne sürmesinden bu yana 1,5 milyon dolardan fazla para topladığı açıklandı.

Giriş: 23.03.2023 - 16:21 | Güncelleme: ABONE OL
Trump tutuklanacağını söyledi, 1,5 milyon dolar topladı
HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, tutuklanacağını söylemesinden bu yana başkanklık yarışı için 1,5 milyon dolar topladı.

Trump'ın 2024 seçimleri için kampanya ekibi, açıklamadan bu yana geçen üç gün içinde tabandan 1,5 milyon dolar bağış topladıklarını doğruladı.

Trump'ın geçen hafta yaptığı duyurunun ardından, ABDnin New York kentindeki Manhattan Bölge Savcılığı çevresinde gelen Trump destekçileri ve Trump karşıtlarının bekleyişi ise sürüyor.

SORUŞTURMA SÜRECİ VE TRUMP'IN AÇIKLAMASI

Eski ABD Başkanı Trump, Manhattan Bölge Savcısı'nın soruşturmasıyla ilgili 21 Mart Salı günü tutuklanmasını beklediğini duyurmuş ve bu nedenle protesto çağrısında bulunmuştu. Trump, neden tutuklanmasını beklediği konusunda ayrıntı vermemişti.

New York savcılarının, eski Başkan Trump hakkında yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ödemeyle ilgili bir dava açmaya yakın olduğu bildirilmişti.

Bunun üzerine Trump sosyal medya hesabından açıklama yapmış ve gözaltına alınacağını ve herkesin kararı protesto etmesi gerektiğini belirtmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yıkılan hastaneyle ilgili soruşturmada flaş yakalama kararları!
Yıkılan hastaneyle ilgili soruşturmada flaş yakalama kararları!
Meteoroloji'den deprem bölgesi için kritik uyarı!
Meteoroloji'den deprem bölgesi için kritik uyarı!
YÖK
YÖK "Uluslararası Araştırmacı Projeleri"ni başlatıyor
En güzel ve anlamlı Ramazan mesajları!
En güzel ve anlamlı Ramazan mesajları!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.