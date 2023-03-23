Trump tutuklanacağını söyledi, 1,5 milyon dolar topladı

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ABD Başkanı Donald Trump, tutuklanacağını söylemesinden bu yana başkanklık yarışı için 1,5 milyon dolar topladı.

Trump'ın 2024 seçimleri için kampanya ekibi, açıklamadan bu yana geçen üç gün içinde tabandan 1,5 milyon dolar bağış topladıklarını doğruladı.

Trump'ın geçen hafta yaptığı duyurunun ardından, ABDnin New York kentindeki Manhattan Bölge Savcılığı çevresinde gelen Trump destekçileri ve Trump karşıtlarının bekleyişi ise sürüyor.

SORUŞTURMA SÜRECİ VE TRUMP'IN AÇIKLAMASI

Eski ABD Başkanı Trump, Manhattan Bölge Savcısı'nın soruşturmasıyla ilgili 21 Mart Salı günü tutuklanmasını beklediğini duyurmuş ve bu nedenle protesto çağrısında bulunmuştu. Trump, neden tutuklanmasını beklediği konusunda ayrıntı vermemişti.

New York savcılarının, eski Başkan Trump hakkında yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ödemeyle ilgili bir dava açmaya yakın olduğu bildirilmişti.

Bunun üzerine Trump sosyal medya hesabından açıklama yapmış ve gözaltına alınacağını ve herkesin kararı protesto etmesi gerektiğini belirtmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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