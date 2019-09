ABD Başkanı Donald Trump’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasının ardından, en büyük teknoloji şirketlerinden bazılarının değerinden 56 milyar dolar düşürdü.

Bloomberg'in haberine göre FAANG hisse senetlerinin birleşik piyasa değeri ( Google Inc., Amazon.com Inc., Apple Inc., Netflix Inc. ve Facebook) Trump’ın sosyal medya platformlarının gücünün büyümesi konusunda olumsuz açıklamalar yapmasının ardından geriledi. Trump’ın konuşması yatırımcılar tarafından yakında federal antitröst düzenleyicilerinden ekstra bir incelemeyle karşı karşıya kalabileceği şeklinde yorumlandı.

'DAHA ÖNCEDEN YAŞANMADI'

“Sevens Report” gazetesini kuran eski Merrill Lynch traderlarından Tom Essaye, “Bu, daha önce hiç yaşanmayan bir risk ve değerleme açısından dikkate almanız gerektiği yönünde bir hatırlatma” şeklinde yorumladı. Essaye ayrıca, “Başkan, sosyal medya şirketlerinin son derece güçlü ve politikalarına veya potansiyel olarak bakış açısına özellikle elverişli olmadığına inanıyor.” dedi.

ABD-Çin ticaret gerginliğine de değinen konuşmasında Trump, sosyal medya platformlarının “büyük güç” elde ettiğini ve “özgür bir toplum sosyal medya devlerinin insanların sesini susturmasına izin veremez” dedi.

Facebook ve Amazon, New York saatiyle 01: 22'den bu yana yüzde 2,5'ten fazla düşüş göstererek Ağustos’tan bu yana en kötü günlerini yaşadı. Netflix yüzde 4.4 ve Microsoft yüzde 1.5 düştü.