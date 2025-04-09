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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Başkanı Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı

        ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin gümrük tarifelerinden günde 2 milyar dolar gelir elde ettiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 07:23 Güncelleme: 09.04.2025 - 07:23
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        Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı
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        ABD Başkanı Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da diğer ülkelere uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı.

        Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı. Bu kapsamda, ABD'nin Çin'den ithalatına yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulanması öngörülmüştü. Karşılıklı restlerin ardından dün ABD'nin Çin'den ithalatına uygulamayı planladığı tarife oranı yüzde 104'e ulaştı.

        ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı bugün açıklamada, ABD'nin gümrük vergilerinden günde 2 milyar dolar gelir elde ettiğini söyledi.

        Reuters'ın haberine göre ise ABD Hazine Bakanlığı'nın günlük bildirimi, "Gümrük ve Bazı ÖTV" mevduatlarının bu ay şu ana kadar günlük ortalama 200 milyon dolar civarında olduğunu gösteriyor. Şubat ayının tamamı için ise Hazine yaklaşık 7,25 milyar dolar gümrük vergisi elde ederken, Mart ayına ait aylık bütçe beyanı Perşembe günü yayınlanacak ve en son aylık rakamları gösterecek.

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