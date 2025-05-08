Trump'tan Fed Başkanı Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal - İş-Yaşam Haberleri

Trump'tan Fed Başkanı Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal - İş-Yaşam Haberleri

ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in üçüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.

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Fed'in yayımladığı karar metninde daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon risklerinin arttığı belirtildi.

Böylece Fed ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık tekrarladığı faiz indirim çağrısını cevapsız bırakmış oldu. Fed Başkanı Powell ise tarifelerin enflasyona etkisini görmek için henüz erken olduğunu söyledi. Trump'ın çağrılarının Fed'in kararlarını etkilemediğini vurguladı.

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ABD BAŞKANI'NDAN SERT TEPKİ

Bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yaptı.

Trump açıklamasında "Jerome Powell hiçbir fikri olmayan bir aptal. Bunun dışında onu seviyorum. Petrol ve enerji fiyatları oldukça düştü, neredeyse tüm maliyetler düştü (market ürünleri ve 'yumurtalar'), neredeyse enflasyon yok, tarife parası ABD'ye akıyor. Bu 'Çok Geç'in tam tersi!" ifadelerini kullandı.